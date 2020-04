Eine Schrottaktion für den inklusiven Spielplatz, der an der Von-Kleist-Straße in Borghorst geplant ist, startet jetzt Initiatorin Christine Elfring. Sie hat dazu auf dem Firmengelände der Spedition am Buschkamp im Gewerbegebiet Sonnenschein einen Container für Alteisen aufgestellt. Er kann ab sofort von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr für die Abgabe von Schrott angefahren werden. Der Erlös kommt der Neugestaltung des Spielplatzes zugute, auf dem sich behinderte wie nichtbehinderte Kinder begegnen sollen.