Christian von der Lippe und Kollege Andreas Puder vom städtischen Facility-Management – das ist der neudeutsche Begriff für Hausmeister – haben sich einen neuen Spitznamen gegeben. Wischerman‘s Friends – in Anlehnung an das atemraubende Lutschbonbon aus England.

Hygieneplan

Der Nickname hat seine Berechtigung: Puders und von der Lippes vorrangiges Handwerkszeug sind ab sofort Lappen und Desinfektionsmittel. Nach jedem Schulbesuch der Abiturkurse feudeln die Facility-Manager durch die Klassenräume, um alle Schreibtische und Kontaktflächen keimfrei zu bekommen. Zusätzlich erhalten Türklinken, Handläufe und Wasserhähne in regelmäßigen Abständen eine ethanolhaltige Abreibung. Wie oft, das gibt der Hygieneplan vor, den die Verwaltung zur Öffnung der fünf Steinfurter weiterführenden Schulen herausgegeben hat.

Darin steht natürlich noch eine Menge mehr, wie Detlef Bogs und Mareike Reckels vom Gebäudemanagement der Verwaltung bei einem Ortstermin erläuterten. Ein Blick in die Eingangshalle des Burgsteinfurter Arnoldinums macht es deutlich: Mit rot-weißem Flatterband verbundene Stühle regeln den Einbahnstraßenverkehr, Pfeile auf dem Boden geben die Laufrichtung vor. In jedem größeren Raum steht eine Flasche Desinfektionsmittel. Auch hier war Christian von der Lippe kreativ: In Ermangelung eines Halters für das Handreinigungsmittel hat er kurzerhand einen Notenständer umfunktioniert.

Gut geklappt

„Sportlich“ sei die Vorbereitung auf die Öffnung der Schulen für die Abschlussklassen gewesen, resümiert Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer. Drei Tage habe die Ministerin den Kommunen Zeit gelassen. Am Ende habe aber alles gut geklappt. „Auf einige Dinge werden wir spontan reagieren müssen“, denkt Fachdienstleiter Detlef Bogs.

Natürlich müssen sich auch die beauftragten Reinigungsfirmen auf die neue Situation einstellen. Die Erhöhung der Putzintervalle stellt für Petra Lutterbeck, Leiterin der Anwendungstechnik beim Unternehmen Prior und Peußner, aber kein Problem dar: „Das haben wir im Griff.“

Aufgeteilt

Oberstufenkoordinator Guido Bökenfeld ist nach den ersten beiden Schultagen ebenfalls entspannt. Ihm hilft dabei, dass derzeit ja nur die Schüler des Abschlussjahrgangs, 127 an der Zahl, aufgeteilt auf zwei Tage, zur Abitur-Vorbereitung kommen. Käme jetzt noch der nachfolgende Jahrgang hinzu, würde das Raumkonzept nicht mehr passen. Im Augenblick sind die Schüler auf alle Stockwerke verteilt. 22er-Kurse werden auf zwei Klassenzimmer gesplittet.

Die angehenden Abiturienten selbst, wie sind die mit der Schule zu Zeiten von Corona umgegangen? Auch hier kann Guido Bökenfeld Entwarnung geben: „Sehr, sehr entspannt.“ Er hofft, dass sein Appell fruchtet: „Hände waschen.“