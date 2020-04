Masken nur im Ausnahmefall

Im St.-Martin-Kindergarten sind es 13, im Familienzentrum St. Willibrord inzwischen wieder neun. Zunehmend werden es mehr Mädchen und Jungen, die zur Betreuung in die sieben Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinde St. Nikomedes kommen. Auf den Schreibtischen der Verbundleitung liegen täglich neue Bewilligungsbescheide von Eltern, die an ihrem Arbeitsplatz gebraucht werden. „Wir haben nicht das Gefühl, dass die Situation ausgenutzt wird“, werden Yonne Radermacher-Bunte und Ansgar Kockmann in einer Pressemitteilung zitiert. Vor einigen Tagen habe das Land NRW eine Neuregelung der Kinderbetreuung beschlossen, die mehr Müttern und Vätern den Anspruch zusichert. Die Entscheidung darüber liegt beim Jugendamt.

450 Mädchen und Jungen besuchen in normalen Zeiten die Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie waren es kaum mehr als eine Handvoll. „Das ändert sich ganz langsam“, beobachtet die Verbundleitung von St. Nikomedes eine steigende Nachfrage: „Aber wirklich nur zu den Arbeitszeiten der Eltern.“ Alles andere ist aktuell auch nicht vorgesehen. Bei Bedarf wäre eine Betreuung an den Wochenenden denkbar: „Doch dieses Angebot wurde bislang nicht eingefordert.“

In den Einrichtungen sollen die Kinder einen möglichst unbeschwerten Tag erleben. „Bei uns wird gespielt, vorgelesen und auch gekuschelt“, betonen Radermacher-Bunten. Nur in Ausnahmefällen sollen Masken getragen werden: „Für die Kinder sind die Masken etwas Befremdliches“, erklärt die Verbundleitung den Grund.

Während die Kinder in den Tageseinrichtungen willkommen sind, müssen die Eltern draußen bleiben: „Die Übergabe erfolgt vor der Tür“, so Kockmann. Spielen mit Kindern aus anderen Gruppen auf dem Flur ist ebenfalls nicht erlaubt. Auch die Spielfläche draußen wird nur abwechselnd genutzt. Die Hygienevorgaben werden tagsüber streng eingehalten und kontrolliert. Am Abend gehen professionelle Reinigungskräfte noch einmal durch die Einrichtungen. Alle, die über 60 Jahre alt sind oder eine Vorerkrankung haben, kommen momentan nicht in die Einrichtungen.

Aber auch von zu Hause lassen sich die Erzieherinnen, die gerade nicht vor Ort im Einsatz sind, eine Menge einfallen: „Es ist toll, wie kreativ die Teams sind, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben“, freuen sich Radermacher-Bunte und Kockmann über das große Engagement. Die Familien werden angerufen, selbst gemachte Videos werden verschickt und Tauschzäune für Spielsachen aufgestellt. In den Fenstern der Kitas hängen Bilder, die die Kinder während der Corona-Pandemie gemalt und kontaktlos abgegeben haben, heißt es abschließend.