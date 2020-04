Die weißen Recht­ecke zeigen das bekannte gelb-grüne Haltestellenzeichen – nur sollen dort keine Schulbusse stoppen, sondern die umstrittenen Elterntaxis, die im normalen Alltag vor den Schulen immer wieder für Chaos sorgen. Hol- und Bringzonen heißen die ausgewiesenen Parkplätze, die an vier Stellen in Burgsteinfurt eingerichtet wurden. „Sie sollen die verkehrliche Situation vor den Schulen entzerren und damit zu mehr Sicherheit beitragen“, nennt Klimaschutzmanager Simon Möser Sinn und Zweck der Einrichtungen.

Darum sind die Parkflächen auch nicht direkt an den Schulen, sondern im Abstand von 200 bis 300 Metern ausgewiesen worden. So können die Eltern ihren Nachwuchs in aller Ruhe aus- und wieder einladen. Und der bewegt sich dann für einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft, kann Klassenkameraden treffen und lernt ganz nebenbei das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

„Die Standorte sind so gewählt, dass alle drei Grundschulstandorte in Burgsteinfurt davon etwas haben“, erläuterte Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer. So finden sich die Hol- und Bringzonen an der Bismarckstraße, Haltebucht alte Post, auf dem Aldi-Parkplatz, an der Ecke Eichendorffstraße/Sachsenweg und auf dem Parkplatz am Tiggelsee an der Bohlenstiege.