Camphill in Corona-Zeiten fast komplett abgeschottet

Burgsteinfurt -

Von Alex Piccin

Die Camphill Dorfgemeinschaft in Sellen hat schwer an der Corona-Pandemie und den mit ihr verbundenen Einschränkungen zu kämpfen. Den Bewohnern die Situation begreifbar zu machen, sei eine enorme Schwierigkeit. Alle wünschen sich einen Rückkehr in den Alltag. Der wird auf jeden Fall nur schrittweise erfolgen.