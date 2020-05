In der Presbyteriumssitzung der Kirchengemeinde Borghorst-Horstmar mit Laer hat das Leitungsgremium am Montag beschlossen, dass es ab dem kommenden Wochenende wieder Gottesdienste an allen drei Orten geben soll.

Für alle Kirchen, in denen nach den „Corona-Bedingungen“ Gottesdienste stattfinden sollen, mussten in den vergangenen Tagen individuelle Hygienekonzepte erarbeitet werden. Für die Einhaltung der Regeln, die von Maskenpflicht über Handdesinfektion bis zum Sitzen auf markierten Plätzen reichen, sorgt ein eigens eingerichteter Ordnungsdienst.

Gemeinschaft

„Wir möchten den Menschen, die sich nach Gottesdiensten sehnen, die Möglichkeit geben, diese in Gemeinschaft zu feiern. Uns ist dabei völlig klar, dass die Hygieneregeln dafür sorgen, dass die Gottesdienste anders und in mancher Hinsicht bestimmt befremdlich sind“, heißt es in einer Pressemitteilung von Alexander Becker, Vorsitzender des Presbyteriums. Die Sicherheit und der Schutz der Feiernden stehe im Vordergrund, wenn die Kirchen ihre Türen wieder öffnen.

Die am kommenden Sonntag (10. Mai) anstehenden Gottesdienste der Kirchengemeinde sind in der Matthäuskirche in Laer um 10.30 Uhr, in der Auferstehungskirche in Borghorst um 10.30 Uhr und als ökumenische Open-air-Andacht auf dem Gelände des alten Bahnhofs in Horstmar um 15 Uhr.

Die Pläne mit den weiteren Gottesdiensten liegen ab dem Wochenende an den Gottesdienstorten aus und sind über die Website der Kirchengemeinde (www.echt-evangelisch.de) verfügbar.

Online-Gottesdienste

In der Pressemeldung verweist die evangelische Kirchengemeinde zudem auf die bereits bestehenden ökumenischen Online-Gottesdienste, die auch weiterhin unkompliziert und ohne Maske von zu Hause aus gefeiert werden können; sie sind zu finden auf Youtube.de (Kreuzweise echt-evangelisch) und werden auch weiterhin wöchentlich aktualisiert.