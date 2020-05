Die Landesregierung hat jetzt doch am Wochenende eine neue Corona-Verordnung auf den Weg gebracht. Damit dürfen die Gaststätten jetzt doch schon am Montag öffnen – allerdings nur, wenn sie einen umfangreichen Katalog an Auflagen erfüllen können. „Gerade für kleinere Gaststätten ist das schwer umzusetzen“, sagt Susanne Laumann, Leiterin des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit im Rathaus. Das Team ist am Wochenende damit beschäftigt, die betroffenen Betriebe in der Stadt über die Neuerungen zu informieren. Stand Freitag hätten die Lokale, Fitness-Studios etc. erst am Dienstag öffnen dürfen. Alle Einzelheiten, insbesondere die zum Teil umfangreichen Hygienevorschriften, sind auf der Homepage der Stadt Steinfurt www.stadt-steinfurt.de nachzulesen.