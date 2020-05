Burgsteinfurt -

Von Axel Roll

Nach dem Pressetermin am Mittwochabend dauerte es etwas mehr als zwölf Stunden, bis das umstrittene Schild vom städtischen Bauhof abmontiert worden war. Damit reagiert die Stadt auf den heftigen Protest der Nachbarn und Eltern der Kindertagesstätte am Sachsenweg in der Friedenau. Die waren in den vergangenen Wochen gegen die Hol- und Bringzone Sturm gelaufen, die an der Eichendorffstraße/Ecke Sachsenweg für die Eltern eingerichtet worden war, die ihren Nachwuchs mit dem eigenen Auto zur Grundschule bringen.