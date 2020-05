Mehr Leistung an neuem Standort

Ochtrup -

Mit schwerem Gerät sind die Stadtwerke Ochtrup am Montagmorgen am Alten Rathaus angerückt. Die in die Jahre gekommenen Trafos sind aus dem Keller entfernt worden. Wenige Meter weiter ist eine neue Station entstanden, die als Versorgungsknotenpunkt dient.