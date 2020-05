Buchausleihe wieder live

Steinfurt -

Es gibt rot-weißes Flatterband, grüne Pfeile, rote Pfeile, zahlreiche Hinweisschilder mit bunten Piktogrammen, Flyer in groß und in klein sowie reichlich Desinfektionsmittel. Kai Jürgen Dönneweg und sein Team haben lange getüftelt, bis sie ein Hygienekonzept für die Stadtbücherei ausgeklügelt hatten. Jetzt steht es – und darum kann am morgigen Dienstag die Live-Ausleihe in den historischen Räumlichkeiten endlich wieder starten, wie der Büchereileiter sagt.