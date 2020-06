Was am Sonntag geprobt wurde, dürfte ab Oktober zur Regel werden: Pfarrerin Inga Schönfeld hat gestern beim Gottesdienst in der Auferstehungskirche in Borghorst eine Probepredigt gehalten. Die 36-Jährige möchte Nachfolgerin von Holger Erdmann werden, der zum Superintendenten im Kirchenkreis Münster gewählt wurde. Eine Wahl steht Schönfeld auch noch bevor: Am 29. Juni entscheidet das Presbyterium bei seiner Sitzung, ob Schönfeld neue Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Borghorst-Horstmar wird. Ihre Stelle würde sie am 1. Oktober antreten.

Schönfeld kennt Borghorst und Umgebung aus ihrer Zeit als Vikarin in der Kirchengemeinde. Für manche Gemeindeglieder in der Auferstehungskirche könnte es deshalb am Sonntag ein Wiedersehen mit Schönfeld gewesen sein, andere haben die Pfarrerin vielleicht zum ersten Mal erlebt. „Als ich das erste Mal auf dieser Kanzel stand, bin ich 28 Jahre alt gewesen“, sagte Schönfeld. Wenn alles so laufe, wie sie es sich erhofft, „werde ich meinen 40. Geburtstag hier feiern“.

„Wind of Change“ leitet die Predigt ein

Aufgrund der Corona-Pandemie durfte nur eine begrenzte Anzahl an Personen den Gottesdienst besuchen. Auf volle Sitzreihen musste Schönfeld deshalb verzichten. Alexander Becker, Prädikant und Vorsitzender des Presbyteriums, begrüßte Inga Schönfeld mit den Worten: „Schön, dass du da bist. Wir freuen uns darauf, dass du Gottesdienst mit uns feierst.“

Die Probepredigt der Pfarrerin wurde mit dem Lied „Wind of Change“ der Scorpions eingeleitet, das sich mit dem politischen Wandel in Europa gegen Ende der 1980er-Jahre beschäftigt. In ihrer Predigt ging Inga Schönfeld nicht nur auf die Familie und Freundschaft, sondern auch auf christliche Werte und Politik ein.

„Das christliche Miteinander ist für mich keine Frage der Tagespolitik“, sagte Schönfeld. „Es geht dabei um Werte.“ Diese sollten über politische und staatliche Grenzen hinweg vertreten werden: „Dass wir füreinander einstehen, wenn es nötig ist.“ Bei der Nachbarschaftshilfe, mit dem Klingelbeutel, Beratungsstellen oder der humanitären Hilfe weltweit, die die Kirche leiste, werde das bereits umgesetzt.

„Was ist mit der Politik? Warum habe ich damit angefangen? Ich denke, dass wir als Christen etwas zu sagen haben, nicht zur Parteipolitik, nicht zur Staatstheorie“, sagte Schönfeld. Sondern sie hätten beispielsweise dann etwas zu sagen, wenn es gegen christliche Werte gehe, wenn es Rassismus gebe oder sich andere Formen von Diskriminierung ausbreiten würden.

Zweite Probepredigt in Horstmar

Dabei gehe es nicht darum, auf den Zug aufzuspringen. „Wir sind nicht immer besser“, sagte Schönfeld. Sie müssten es aber auch nicht sein, um etwas zum Thema aus christlicher Sicht sagen zu können. „Besser ist es natürlich schon, wenn wir auch danach leben.“

Am Sonntagnachmittag hielt Inga Schönfeld zunächst einen Kurzvortrag in der Horstmarer Gertrudiskirche, ehe sie dort am Abend ihre zweite Probepredigt hielt.