Die Ankündigung des NRW-Schulministeriums kam für viele überraschend, der Aufwand für die Vorbereitung war groß – trotzdem scheint sie weitgehend reibungslos gelaufen zu sein, die Rückkehr der Grundschulen in den Regelbetrieb zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien. Indes: Lernrückstände sind gegeben. Bis der Unterricht wieder so laufen kann wie vor der Corona-Krise, wird es daher noch viele Monate brauchen. So lautet – auf einen kurzen Nenner gebracht – das Ergebnis einer Umfrage, die diese Zeitung am Dienstag an drei ausgewählten Schulen im Stadtgebiet durchgeführt hat.

Höchste Priorität wird nach der Entscheidung, die Schüler wieder im Klassenverbund zu unterrichten, auf die Einhaltung der Hygienestandards gelegt. „Wir haben uns dazu sehr gründlich Gedanken gemacht“, sagt Carola Michaelsen. Getrennte Zugänge, zeitlich versetzte Pausenregelungen, zusätzliche Waschstationen, häufiges Händewaschen – diese Grundsätze habe sich die Heinrich-Neuy-Schule ins Lastenheft geschrieben, sagt die Schulleiterin. „Wir setzen sämtliches Personal ein, um die Vorgaben in der Praxis durchsetzen zu können“, sagt sie angesichts von Anrufen besorgter Eltern in den letzten Tagen, ob der Corona-Schutz angesichts des Fallens der Abstandsregel im Klassenverbund auch gehalten werden kann.

War die Wiedereinführung des Regelbetriebs so kurz vor den Sommerferien sinnvoll? Annika Elkmann, Leiterin des Grundschulverbunds Graf-Ludwig-Schule/Willibrordschule, ist zwiegespalten. Aus Sicht der Schüler sei es nach so langer Zeit des Homeschoolings und der Notbetreuung wichtig, wieder eine Regelmäßigkeit zu erfahren, sagt sie. Persönlich hätte sie sich indes einen späteren Start gewünscht, um diesen besser planen zu können.

Ähnlich sieht das auch Claudia Bock. Die Schulleiterin der Bismarckschule kann aber auch viele Eltern gut verstehen, die in den vergangenen Wochen und Monaten durch das Homeschooling und die zusätzliche Betreuungszeit an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen sind und jetzt erleichtert über den Restart sind. Schwierig werde es, so die Erkenntnis von Claudia Bock schon nach dem ersten Schultag, den Lernstand der Schüler wieder zu vereinheitlichen. „Da tun sich große Unterschiede auf“, sagt die Pädagogin. Derzeit sei man von einem regulären Unterricht noch weit entfernt. Die Rückkehr dahin erfordere nicht nur von den Schülern, sondern auch von den Lehrern hohes Engagement.