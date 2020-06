Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer hatte das Thema überraschend auf die Tagesordnung der Hauptausschusssitzung am Dienstagabend gesetzt und sich argumentative Schützenhilfe vom ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes beim Kreis Steinfurt, Dr. Karlheinz Fuchs, geholt. Als Führungskraft im Corona-Krisenstab machte er unmissverständlich per Video-Zuschaltung klar: „Das Corona-Problem ist kein 400-Meter-Lauf, das ist ein Ironman.“ Somit würden die Ordnungsbehörden noch länger mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben. Der Rat entscheidet in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien, ob die Stadt die zwei Stellen, eine für den Innen-, eine für den Außendienst, unbefristet ausschreiben darf.

Susanne Laumann als Leiterin des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit machte aus ihrer Sicht noch einmal deutlich, wie wichtig die personelle Verstärkung ist: „Eine zweite Welle würden wir so nicht überstehen. Wir gehen wirklich auf dem Zahnfleisch.“ Vier Kollegen schöben 600 Überstunden vor sich her, täglich seien 120 Anrufe zu beantworten. Die eigentliche Arbeit bleibe unter solchen Bedingungen liegen. Die Mitarbeiter müssen sich seit Wochen um die Umsetzung der immer wieder angepassten Ordnungsverfügungen, um Quarantäneanordnungen, um die Kontrolle von Einzelhandel und Gastronomie sowie um die Nachverfolgung von Corona-Infektionen kümmern. Dr. Fuchs betonte, dass die Behörden fünf Kräfte pro 20 000 Einwohner für diese Aufgaben benötigten.