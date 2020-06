Künftig sogar in Doppelbesetzung?

Steinfurt -

Der Ruf nach Einstellung eines professionellen Citymanagers wird in Steinfurt immer größer: Am Mittwoch beschäftigte sich der Wirtschaftsförderungsausschuss mit dem Thema. Nach umfassender Diskussion kristallisierte sich heraus, dass es sogar Bedarf für zwei Stellen gibt. Der Rat wird in der kommenden Woche eine Entscheidung fällen – noch vor der Sommerpause.