Veronika Homann ist jedenfalls ganz zuversichtlich. Sie ist gewissermaßen die Mutter der Fabelwesen, hat sie Prinz, Räuber, Hexe, Gespenster, Zauberer und Pferde doch alle zu Hause in ihrem Nähstübchen mit Garn, Stoff und Leder zum Leben erweckt. Heute beginnt für die Stöckchen-Gesellschaft das Abenteuer im Buchenberg. . .

Veronika Homann ist durch die bunten Corona-Steine, die überall in der Stadt zu sehen sind, auf die Idee gekommen: Bei ihrer ersten Kunstaktion versteckte sie kleine bunte Waldgeister aus Ästen und Zweigen im Wald zwischen Borghorst und Burgsteinfurt, um ihre Finder per Zettel zu bitten, sie doch zurück zum Heinrich-Roleff-Haus zu bringen. „Damit wollte ich den Senioren eine kleine Freude machen“, erzählt die 70-jährige Borghorsterin. Und von den 30 ausgesetzten Waldgeistern kamen 25 zurück. Allesamt ohne Blessuren.

„Weil das erste Mal so viel Spaß gemacht hat, will ich es noch mal versuchen“, so die Freizeitkünstlerin, der es besonders das Nähen angetan hat. Dieses Mal hat sie die Figuren nach einem spannenden Prinzen-Gedicht erschaffen. Und sie hat sich überreden lassen, ihre Identität zu lüften – ermutigt durch die große Resonanz, die die kleine Aktion hervorgerufen hat. Wie gesagt, heute startet das Suchspiel im Buchenberg. Veronika Homann ist gespannt, wie viele ihrer Märchenfiguren heil zurückkommen.