Grüne und GAL wollen Bögel-Hoyer

Grüne und GAL sprechen beide von „großen Schnittmengen“, die sich zwischen der Amtsinhaberin und den Parteien ergeben hätten. So haben die Mitglieder beider Ortsverbände nach Gesprächen mit den drei Bewerbern um das höchste Amt der Stadt jeweils mit großer Mehrheit für Bögel-Hoyer votiert. „Es gab keine andere Wahl“, kommentierte Heinz-Bernhard Bödding als Sprecher der Grünen die Mitglieder-Entscheidung. Die GAL schreibt in einer Presseinformation, die Empfehlung an die Bürger sei „alternativlos“.

Die Grünen hatten zuvor überlegt, mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen zu gehen. Heinz-Bernhard Bödding: „Unser Wunschkandidat stand aber leider nicht zur Verfügung.“

GAL wie Grüne haben mit Claudia Bögel-Hoyer in den Gesprächsrunden in Ziel-Vereinbarungen erste inhaltliche Pflöcke eingeschlagen. Die Grünen führen in einem gemeinsamen Positionspapier unter anderem den Ausbau der Erneuerbaren Energien, den Vorrang von Rad- und Fußgänger- gegenüber dem Autoverkehr, ein Schulentwicklungskonzept, eine Perspektivplanung zur medizinischen Grundversorgung, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Innenstädten sowie sanften Tourismus auf.

Auch die GAL wünscht sich mit der Bürgermeisterin eine „ökologische und nachhaltige Entwicklung der Stadt“, zukunftsträchtige Mobilität und lebenswerte Zentren. Darüber hinaus hat Claudia Bögel-Hoyer betont, dass es mit ihr keine Enteignungen für den Bau der K 76n geben werde. Außerdem wolle sie mit der Grün-Alternativen Liste „erneut den Versuch starten, eine starke Interessenvertretung für Jugendliche in unserer Stadt zu entwickeln“.

Was hat die beiden Fraktionen, die das Grün in ihrem Namen führen, dazu bewogen, Claudia Bögel-Hoyer für eine Wiederwahl unter die Arme zu greifen? GAL wie Bündnis 90/Die Grünen nennen an erster Stelle die Bürgernähe. So spricht Gerald Müller für die Grün-Alternativen von ihrer „empathischen, zugewandten und engagierten Art, Steinfurt voran zu bringen“. Außerdem sei 2015 nach ihrem Sieg über Andreas Hoge eine „neue Führungskultur in der Stadtverwaltung eingezogen“. Sie haben im politschen Alltag diplomatisches Geschick und die Bereitschaft zum Dialog bewiesen.

Wie die Parteien den Bürgern ihre Kandidatin und ihre Programme näher bringen wollen, dazu gibt es unter Corona-Vorzeichen noch keine Aussagen. Heinz-Bernhard Bödding von den Grünen sagt: „Wir haben ein Wahlkampfteam gebildet, das sich darüber Gedanken machen wird.“ Wie die Zusammenarbeit im Rat nach einer Wiederwahl aussehen könnte, das hat sich Claudia Bögel-Hoyer offensichtlich aber schon überlegt: „Ich werde nicht vergessen, wer mich im Wahlkampf unterstützt hat.“