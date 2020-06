Unter dem Motto „Leben wie ein Feuerwerk“ sind 18 Schülerinnen und Schüler der St.-Elisabeth-Schule in Burgsteinfurt ins Leben entlassen worden. Die Corona-Pandemie hatte dem Abschlussjahrgang einen dicken Strich durch das letzte Schulhalbjahr gemacht: Der Unterricht, die geplante Abschlussfahrt nach Köln und die eigentliche Entlassung, an der die gesamte Schulgemeinschaft teilnehmen sollte, konnten nicht stattfinden, teilt die Schulleitung in einer Presseinformation mit.

Stattdessen haben sich die Schülerinnen und Schüler in kleinen Lerngruppen noch dreimal vor ihrem Abschluss sehen und von allen Mitarbeitenden verabschieden können. Der besondere Entlasstag, der normalerweise mit einem Schulgottesdienst startet, dem ein festliches Frühstück folgt und der mit der feierlichen Zeugnisübergabe mit Sektempfang in der Schule endet, konnte in diesem Jahr so nicht veranstaltet werden.

Den Lehrern der Abschlussschüler war klar, dass diese besondere Zeit nur mit einer außergewöhnliche Aktion zum Schulende abgeschlossen werden kann. Mit Schulleiter Benedikt Oestreich überlegten sie sich, die Schüler zu verabschieden und ihnen ihr Zeugnis bei einer persönlichen Aktion zu überreichen.

Mit dem Jubiläumsbulli der Caritas – geschmückt mit der Girlande „Abschlussklasse 2020“ – sind die Klassenlehrer an diesem Tag durch den Kreis Steinfurt gefahren und haben Halt vor den Haustüren der einzelnen Schüler gemacht. Das Staunen war groß.

Um einen geschmückten Stehtisch zelebrierten die Familien und Lehrer dann die Zeugnisübergabe der Abschlussschüler. Neben Wincent Weiss’ Song „Leben wie ein Feuerwerk“ wurden die Schüler mit Wertschätzungen aller Lehrer aus der Schulzeit verabschiedet. Schulleiter Benedikt Oestreich richtete eine Videobotschaft an die Schülern: „Möge Ihr Leben werden wie ein Feuerwerk: Bunt, laut und explosiv – nur viiiel länger.“ Durch die Klassenlehrer wurde das Abschlusszeugnis sowie das Abschiedsgeschenk der Schule überreicht. Herr Thiele, einer der Klassenlehrer, der selbst zum Schuljahresende verabschiedet wird, fertigte in diesem Jahr erstmalig eine Rose in einem Holzschnitt an. Dieses Werk soll sinnbildlich für die Legende des Rosenwunders der heiligen Elisabeth, Namensgeberin der Steinfurter Förderschule, stehen.