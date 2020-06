Stadtrat stimmt in letzter Sitzung vor der Sommerpause einhellig Plänen für das Weberquartier zu

Borghorst -

Von Ralph Schippers

Alle Ampeln stehen auf grün: Einhellig hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am Donnerstagabend dem zuvor im Rahmen eines Gutachterverfahrens zum Favoriten für die weitere Entwicklung des Weberquartiers gekürten städtebaulichen Entwurf des Rotterdamer Büros Kempe Thill zugestimmt. Das Bebauungskonzept für den künftigen Gesundheitscampus wird nun in Planungsrecht gegossen.