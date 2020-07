Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die mit einer neuen aggressiven Masche versuchen, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf den sogenannten Enkeltrick fallen selbst Gutgläubige immer seltener herein, berichtet die Polizeibehörde jetzt von „Schockanrufen“, die aktuell die Runde machen und die Ermittler zurzeit in Atem halten. Betroffen waren Menschen, überwiegend ältere Mitbürger, in Mettingen, Westerkappeln und Ibbenbüren.

Am Mittwochvormittag hat, so berichtet die Pressestelle der Polizei in Steinfurt, auch das Telefon einer 87-jährigen Frau in Borghorst geklingelt. Es meldete sich ein angeblicher Verwandter der Seniorin. Er teilte mit, dass etwas Schreckliches passiert sei. Ihre Nichte sei in einen von ihr verursachten Unfall verwickelt worden. Um die Sache möglichst schnell abzuwickeln und den entstandenen Sachschaden zu begleichen, benötige sie Geld: 50.000 Euro. Die Summe würde umgehend gebraucht, um der Nichte aus der Patsche zu helfen. Ein Kurier würde das Geld abholen.

Die Rentnerin, so schildert die Polizei den Fall weiter, habe daraufhin tatsächlich telefonisch Kontakt mit ihrer Bank aufgenommen. Der Mitarbeiter dort sei allerdings hellhörig geworden und habe seine Kundin davor gewarnt, irgendwelche Zahlungen zu leisten. Er riet ihr, zunächst noch einmal zu versuchen, ihre Nichte persönlich zu erreichen. Zugleich solle sie auch die Polizei informieren. Die alte Dame folgte dem Rat und es stellte sich heraus, dass die ganze Geschichte von hinten bis vorne erlogen war.

„Das Muster ist typisch“, zieht Jochen Laschke von der Pressestelle der Polizei Vergleiche zu den weiteren Betrugsversuchen im Kreisgebiet. Der Anrufer konnte nicht ermittelt werden. Es sei sehr schwierig, den Anruf nachzuverfolgen. Die Betrüger seien technisch soweit gerüstet und in der Lage, dass sie kaum Spuren hinterlassen.

Eindringlich warnte die Polizei gestern noch einmal die Bevölkerung davor, vergleichbaren Anrufe anzunehmen und sich in ein Gespräch verwickeln zu lassen. „Seien Sie vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie unerwartet angerufen werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie nach Details, die nur die Familie wissen kann. Besprechen Sie diesen Anruf mit Bekannten oder Verwandten. Informieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei. Und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Fremde“, lauten die Ratschläge.

Auf der Internetseite des Programms Polizeiliche Kriminalprävention gibt es weitere Informationen für Bürger, wie sie sich schützen können.