Wettermann mit eigener Messstation

Er ist so etwas wie der Jörg Kachelmann Steinfurts: Zweimal täglich postet Kevin Smith seine Wettervorhersage auf „Wettergeschehen Kreis Steinfurt und Umgebung“. Jener Seite im sozialen Netzwerk Facebook, die der mittlerweile 31-Jährige 2016 aus der Taufe gehoben hat. Dass das Angebot rege genutzt wird, zeigen nicht nur die vielen Kommentare unter den Postings: Knapp 16 000 Abonnenten haben die Seite fest gebucht. Dass er mit seinem privaten Angebot so viel Erfolg haben würde, Kevin Smith hätte es vor vier Jahren nicht geglaubt. Und jetzt setzt der junge Familienvater noch „einen drauf“: An der Garage seiner Mietwohnung an der Goldstraße hat er – mit Erlaubnis seines Vermieters – Anfang Mai einen Mast angebracht, an dessen Spitze eine Wetterstation installiert ist.

Die Anlage eines amerikanischen Herstellers, die mehrere Module vom Feuchte- bis zum Windgeschwindigkeitsmesser aufweist, genügt professionellen Ansprüchen und läuft – dank Solarmodule und Speicher – vollkommen autark. „Sie kommt den offiziellen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes in Funktionsumfang und Qualität ziemlich nahe“, sagt der Wettermann nicht ohne Stolz.

Einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich musste der Burgsteinfurter dafür in die Hand nehmen. Sieht man mal von einer kleineren Spendensumme, die aus einer Sammelaktion über den Facebook-Auftritt stammt, hat er die Finanzierung aus eigener Tasche gestemmt.

Mit der Anschaffung hat sich der 31-Jährige, der beruflich bei DHL in Steinfurt arbeitet, einen langgehegten Traum erfüllt. Schon bei der Einrichtung der Facebook-Seite vor vier Jahren hatte er angekündigt, alsbald eine stationäre Wetterzentrale aufbauen zu wollen. Jetzt ist das Vorhaben Wirklichkeit geworden – zum Nutzen der vielen Abonnenten seines Angebots. Die können nunmehr detailliert Wetterdaten aus Steinfurt über eine eigens eingerichtete Homepage abrufen. Die Smithsche Anlage ist per WLAN mit dem Heim-PC verbunden, dort werden die Daten mittels einer speziellen Software aufbereitet und ins Netz gestellt. Dies macht Smith im Verbund mit seinem langjährigen Compagnon Fabian Querl, der eine ganz ähnliche Anlage in Wettringen betreibt. Dritter im Bunde ist Jörg Schlosser aus Rheine, der auch als Webmaster fungiert.

Dem Wetterfrosch von der Goldstraße ist es wichtig zu betonen, dass sein Angebot keine Konkurrenz zur Wetterstation der FH Münster, Campus Steinfurt, sein soll. Dort betreibt der Fachbereich Energie – Gebäude – Umwelt eine hochpräzise Messeinrichtung, die Bestandteil für offizielle Wettervorhersagen der Region Steinfurt ist. Dem 31-Jährigen geht es neben dem Spaß an der Sache eher um eine punktuelle Ergänzung sowie um eine Abrundung seines Facebook-Auftritts.

Immerhin rund eine Stunde Zeit investiert er dafür täglich – wenn er „im Dienst“ ist. Kollege Querl greift ihm derzeit verstärkt unter die Arme. Verständlich, denn Smith muss angesichts eines wenige Wochen alten Babys Prioritäten setzen. Jedem Gewitter in der Nähe nachjagen, das geht derzeit nicht. Wie gut, dass der Familienvater auch gar nicht in Versuchung kommt. Der aktuell oft fallende westfälische Landregen ist ja eher unspektakulär . . .