Blitz schlägt in Dachstuhl ein

Das Unwetter am Donnerstagabend hat Steinfurt härter als das Umland getroffen. Der größte Schaden ist nach einem Blitzeinschlag in Hollich entstanden.

Zwar hatten die Wetterdienste Gewitter mit kräftigen Schauern, Windböen, Blitz und Donner bereits im Vorfeld angekündigt, doch das, was sich dann über weite Teile des Westkreises zusammengebraut hat, war dann doch teilweise heftiger als zunächst angenommen. „Wir haben im Gerätehaus Borghorst eine Übung gehabt. Ich habe die Kräfte, die noch vor Ort waren, gebeten, zu bleiben“, sagte Jörg Stock vom Einsatzführungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr in der Nacht zum Freitag. Stock: „Es hat keine fünf Minuten gedauert, da sind wir in den Einsatz gekommen.“

Blitzeinschlag in Hollich 1/10 Offensichtlich durch einen Blitzeinschlag ist in Steinfurt Hollich ein Wohngebäude in Brand geraten Foto: Jens Keblat

Alle Bewohner brachten sich unmittelbar in Sicherheit. Foto: Jens Keblat

Die Feuerwehr musste sich durch den Starkregen und über teils überflutete Straßen zum Einsatzort kämpfen. Foto: Jens Keblat

Die Brandbekämpfung wurde zu einem langwierigen und kräftezehrenden Einsatz, bei dem ein Feuerwehrmann Kreislaufprobleme erlitt. Foto: Jens Keblat

Das Feuer hatte sich „genau zwischen Innen- und Außendämmung“ ausgebreitet. Foto: Jens Keblat

Der Brand ereignete sich in einer ehemaligen Scheune, die vor fünf Jahren sehr aufwendig zu einem Doppelhaus restauriert und umgebaut wurde. Foto: Jens Keblat

Für die Brandbekämpfung wurden laut Feuerwehr nicht nur viele Dachziegel abgetragen, sondern von innen auch ein Großteil der Innendämmung. Foto: Jens Keblat

Das Haus ist erheblich beschädigt worden. Foto: Jens Keblat

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beträgt der Schaden etwa 200.000 Euro. Foto: Jens Keblat

Insgesamt mussten die Feuerwehren im Kreis Steinfurt am Donnerstagabend unwetterbedingt zu 180 Einsätzen ausrücken. Foto: Jens Keblat

Zunächst waren die Einsatzkräfte um 21.41 Uhr zu einem Wohnhaus am Kohlstrunk in Burgsteinfurt ausgerückt. Ein Anrufer wollte ein Feuer im ersten Obergeschoss eines Gebäudes gesehen haben. Stock: „Der Brand hat sich als Irrtum erwiesen. Es war eine mutwillige Alarmierung.“ Das einzig Gute an diesem Fehlalarm: Als die Sache für die Feuerwehrleute am Kohlstrunk erledigt war und wenige Minuten nach der ersten Alarmierung, um 21.53 Uhr, Vollalarm für beide Steinfurter Löschzüge wegen eines Großbrandes in Hollich ausgelöst wurde, saßen die Einsatzkräfte zu einem Großteil bereits fertig ausgerüstet in den Fahrzeugen und konnten unmittelbar in die Burgsteinfurter Bauerschaft fahren. „Das war ein Riesenglück, weil wir keine Zeit verloren haben“, erklärte Feuerwehr-Chef Dirk Telgmann am Freitag noch einmal zum Einsatzgeschehen. Das Feuer konnte, bevor es sich weiter ausgebreitet hätte, frühzeitig eingedämmt werden.

In das Gebäude war der Blitz eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wollen Zeugen entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Schon der Weg nach Hollich hatte es in sich. Stock schilderte die Situation: „Auf der Anfahrt hatten wir sehr starken Regen und im Stadtgebiet bereits mehrere Überschwemmungen.“

Der Feuerschein am Einsatzort in Hollich 78 sei deutlich zu sehen gewesen. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Stock weiter: „Sie waren natürlich geschockt.“ Der Rettungsdienst betreute insgesamt vier Bewohner, verletzt wurde niemand.

Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Scheune. Sie war erst vor fünf Jahren sehr aufwendig zu einem Doppelhaus umgebaut worden. Ein schwerer Schlag für die Eigentümer.

Das liebevoll hergerichtete Haus bildete eine Herausforderung für die Feuerwehr, denn es verfügt sowohl über eine Außen- als auch über eine Innendämmung. „Genau dazwischen hatten wir das Brandereignis“, so Stock weiter. Für die vollständige Brandbekämpfung habe man nicht nur von außen viele Dachziegel abtragen, sondern auch von innen einen Großteil der Dämmung entfernen müssen. Eine langwierige und kräftezehrende Arbeit, bei der ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen kämpfen musste. Er wurde in einem weiteren Rettungswagen versorgt, konnte später aber wieder in den Einsatz zurückkehren, wie Stock anfügte.

Insgesamt waren 74 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt. Der Schaden an dem Fachwerkhaus wird von der Polizei auf rund 200 000 Euro geschätzt. „Durch den Blitzeinschlag ist die gesamte Elektrik ausgefallen. Die Steckdosen sind aus der Wand gefallen“, sagte Stock.

Die Bewohner haben sich noch in der Nacht gegenseitig geholfen. Nachbarn leisteten Unterstützung. Dirk Telgmann ging am Freitag davon aus, dass sich der Schaden reparieren lässt und das Gebäude wieder bewohnbar wird. Gegen 1.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Telgmann fügte auf Nachfrage noch an, dass parallel noch weitere kleinere Unwettereinsätze gefahren in Borghorst wurden. In den meisten Fällen war Wasser in Kellerräume eingedrungen. Nach Angaben der Polizei sind die Feuerwehren im gesamten Kreis zu rund 30 Einsätzen aufgrund des Unwetters ausgerückt. In den meisten Fällen waren Keller vollgelaufen und Straßen überflutet.