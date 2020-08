„Grüne Lunge“ der Stadt stärken

Es soll neben zum Beispiel der Erstellung eines Mobilitätskonzepts und der Erhöhung der Sanierungsquote von Altbauten (diese Zeitung berichtete) ein weiterer Baustein der Ende vergangenen Jahres vom Rat beschlossenen „Steinfurter Klimaoffensive“ werden: das Stadtbaumkonzept, das flächenmäßig das gesamte Stadtgebiet erfassen soll. In seiner Sitzung am morgigen Dienstag (18. August) wird sich der Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz mit dem Thema beschäftigen.

Mit rund 80 000 Euro würde die Erstellung im Haushalt zu Buche schlagen. Nach Meinung des Technischen Beigeordneten Hans Schröder ist das gut angelegtes Geld. Die Bedeutung von Stadtbäumen ist unbestritten, ihre Funktion gerade in Zeiten des zunehmend bemerkbaren Klimawandels enorm wichtig. Bäume sind nicht nur effektive Schattenspender, sondern kühlen ihre Umgebung ab. Sie sind somit als natürliche Klimaanlagen und als „grüne Lunge“ der Stadt von großer Bedeutung. Zudem filtern Bäume Schadstoffe und Staub aus der Luft und binden CO in großen Mengen.

In den vergangenen Jahren, so heißt es in der Verwaltungsvorlage zum Ausschuss, haben sich die Lebensbedingungen für Stadtbäume drastisch verschlechtert. Gerade in den jüngsten Hitzesommern hat der Vitalität stark geschadet und zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Schädlingen geführt. Es besteht also Handlungsbedarf. Die Verwaltung sieht die Herausforderung in den kommenden Jahren darin, die Qualität wie auch Quantität des städtischen Baumbestands nicht nur zu erhalten, sondern, wenn möglich, auch zu erhöhen. Das Stadtbaumkonzept soll dazu praxisnahe Handlungsanweisungen geben.

Viel mehr Beachtung müsse, so die Verwaltung, künftig auf die Standortgeeignetheit der zu pflanzenden Stadtbäume gelegt werden. Es sollen konkrete Empfehlungen erarbeitet werden, welche Baumarten für einen bestimmten Standort geeignet sind. Bei der Zusammenstellung soll verstärkt auf eine umfangreiche Artenliste zurückgegriffen werden. Im Fokus stehen dabei so genannte Klimabäume, also solche Baumarten, die hinsichtlich der zu erwartenden künftigen klimatischen Bedingungen besonders tauglich erscheinen.

Zugleich sollen die Pflanzungen verbessert werden – unter anderem durch die Anlegung durchgängiger Wurzelgräben, Einsetzen von Belüftungsstäben und Verwendung eines Substrates mit verbesserter Luft- und Wasserspeicherung.

Erster Schritt bei der Erarbeitung des Konzepts soll die Feststellung des Ist-Zustandes beim Baumbestand und -zustand sein. Aufbauend darauf werden Zielzustände beschrieben, die für den gesamten Stadtraum gelten. In einem zweiten Schritt werden Aussagen zu örtlichen Maßnahmen getroffen – einschließlich des anzustrebenden Zeithorizonts und Priorisierung.

Das Stadtbaumkonzept soll schließlich auch Hinweise dazu geben, wie abgestorbene Bäume am effektivsten ersetzt werden können. Klimaschutz ohne Rechenwerk werde künftig nicht mehr funktionieren, heißt es dazu in der Vorlage. Die Verwaltung könnte es sich zum Beispiel vorstellen, dass die CO-Bindung oder die Produktion von Sauerstoff dafür Parameter sein könnten. Denkbar sei in diesem Zusammenhang auch die Erstellung einer Karte, die öffentlich im Netz zugänglich zeigt, wie es mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Stadtbaumkonzept steht und wie hoch die Klimaleistungen der gepflanzten Bäume sind.

Die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz im Bürgersaal des Rathauses beginnt am morgigen Dienstag um 18 Uhr. Sie ist öffentlich.