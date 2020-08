Immer aus dem Bauch heraus

Für Schwiegersohn Rolf Cosse ist es nichts Außergewöhnliches, dass der Mediziner im Ruhestand derzeit im Studentenwohnheim in Burgsteinfurt eine erste Bleibe gefunden hat. „Das ist ein Zeichen für seine Energie und Spontaneität“, so Cosse bei der Galerie-Eröffnung am Dienstag.

Genauso spontan fällte der Selfmade-Künstler an der Leinwand seine Entscheidung, an der Kirchstraße eine Galerie zu eröffnen. Bei einem Spaziergang vor acht Wochen blieb Bertrams vor dem verwaisten Ladenlokal stehen und sagte zu Tochter Angela und Schwiegersohn Rolf: „Hier eröffne ich eine Galerie.“

Keine zwei Monate später zerschnitt der Künstler gemeinsam mit Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer das symbolische rote Band zur Eröffnung. Und auch wenn die Räume schon jetzt kaum Platz für weitere Bilder bieten, schmunzelt Jörg Bertrams: „Das ist erst ein Zehntel meiner gesammelten Werke.“

Seit frühester Kindheit malt der Essener. Er kann sich noch gut an das erste große Werk erinnern, das er im zarten Alter von fünf mit einem Bleistift auf die Tür seines Zimmers warf und als Lohn eine Tracht Prügel seines Vaters kassierte. Das hielt den späteren Allgemeinmediziner nicht davon ab, sein freizeitliches Engagement den schönen Künsten zu widmen. 1966 brachte Bertrams Kunst und Wissenschaft in seiner Dissertation über die zeichnerische Darstellung von Schulter- und Oberarmmuskulatur von Mensch und Affe zusammen. Die Universität Düsseldorf vergab dafür den Preis als beste Doktorarbeit.

Im- und Expressionismus, die klassische Moderne, viele Porträts und immer wieder groß angelegte Serien wie zu Picasso, Beethoven oder Kriegsflüchtlingen, das sind Bertrams Lieblingsthemen. Die „Réfugiés“ wären eigentlich ab Mai in der Zeche Zollverein in Essen zu sehen gewesen – wenn Corona das nicht zu verhindern gewusst hätte. Dafür kommen bald die Steinfurter in den Genuss dieser Bilder. Die Sonderschau, für die der Katalog schon gedruckt war, als die Absage kam, wird von Oktober bis Dezember an der Kirchstraße zu sehen sein.

Jörg Bertrams möchte seien neuen Lebensabschnitt, wie er die Eröffnung der Galerie nennt, weiterhin an der eigenen Staffelei gestalten. Darum soll die künstlerische Bleibe offen sein: „Ich freue mich über jeden Besucher und Kunstinteressierten. Kunst ist Kommunikation und baut Brücken, aber niemals Mauern.“

Er selbst malt nie mit dem Kopf, sondern immer aus dem Bauch heraus. Und gerne in Gesellschaft. Seit zehn Jahren steht die Münsteranerin Christel Lasek mit ihm regelmäßig im Atelier.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer freute sich bei der Eröffnung natürlich sehr darüber, dass das leerstehende Ladenlokal eine neue Nutzung gefunden hat. Sie wünschte dem Neubürger eine allzeit glückliche Hand beim Malen.

Die Galerie ist dienstags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 12 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.