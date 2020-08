Drei Monate zur Bewährung für eine Currywurst

Weil sie das Selbstbedienungsschild in der Milchtankstelle eines Steinfurter Landwirtes offenbar ausgenutzt hat, um sich dort, ohne zu bezahlen, selbst an den Kühlschränken und Regalen zu bedienen, hat das Amtsgericht Steinfurt eine 43-jährige Frau aus Steinfurt am Dienstag zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt. Die Frau war eine Wiederholungstäterin.

Eine Überwachungskamera hatte die Mutter eines erwachsenen Kindes dabei gefilmt, wie sie sich Ende September 2019 früh morgens um 4.30 Uhr Milch in eine Flasche abgefüllt hatte. Die passenden Münzen hatte sie zuvor in den Automaten eingeworfen, eine Currywurst im Glas allerdings„ ohne Geld“ in ihrer Bauchtasche verschwinden lassen.

Als der Bauer wenig später Warenbestände und Kasse überprüfte, musste er feststellen, dass dort etwas nicht stimmt. Nur sechs Euro hatte er eingenommen. Es fehlten aber einige Gläser Wurst, Mettenden, Käse und Seife.

Die Angeklagte bestritt, mehr als die Currywurst geklaut zu haben. Sie erklärte, ein Bekannter habe sich noch nach ihr auf dem Hof aufgehalten. Den Namen wollte sie der Richterin allerdings nicht preisgeben.

Der Landwirt schloss aus, dass nach der Frau noch jemand anderes in dem Raum war. Auf den (allerdings bereits gelöschten) Videos, die nach dem Diebstahl aufgenommen worden waren, sei niemand mehr zu sehen gewesen. Die Angeklagte konnte sich die ganze Sache nicht erklären. Sie beteuerte: „Ich weiß ganz sicher, dass es so war.“

Viel Zeit wurde in dem Strafprozess darauf verwendet, sich die Aufnahmen von der Tatzeit anzusehen. Das Material ließ allerdings nicht eindeutig erkennen, ob die 43-Jährige wirklich alle Waren eingesteckt hatte, die sie laut Anklage gestohlen haben soll.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und die Richterin reichte die Beweislage allerdings aus, die Angeklagte schuldig zu sprechen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine fünfmonatige Bewährungsstrafe, nicht zuletzt deshalb, weil die Angeklagte in der Vergangenheit bereits einschlägig wegen Diebstahls (und auch schon zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen) verurteilt worden war. Auch wenn der Wert des Diebesgutes einmal mehr nur relativ gering war (35 Euro), so hat die Frau die Tat während einer laufenden Bewährung begangen. Ein Umstand, der zu ihren Lasten ausgelegt werden musste. Die Richterin verhängte schließlich drei Monate mit einer dreijährigen Bewährungszeit. Außerdem muss die Hartz IV-Empfängerin 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Befolgt sie die Bewährungsauflagen nicht, droht ihr der Vollzug im Gefängnis.