Stadiongesang, vierstimmig

„Ingo Davids hat die Idee gehabt, den Probenbetrieb im Stadion an der freien Luft wieder aufzunehmen“, erzählt Vorsitzender Helmut Tegethoff im Schweiße seines Angesichts. Zusammen mit Protokollführer Dr. Hans-Gard Pauels stöpselt er die vereinseigene Soundanlage zusammen, baut das E-Piano von Dirigent Andreas Pauk auf und – ganz wichtig – markiert mit grünem Klebeband die Standplätze für die 27 angemeldeten Sänger. Vier Meter nach vorne, drei zur Seite, so viel Platz muss in Corona-Zeiten sein. In drei Reihen müssen sich erster und zweiter Tenor, erster und zweiter Bass unter das Tribünendach sortieren.

Der Stadion-Termin ist für die MGVler der offizielle Startschuss in die neue Probenarbeit. „Das letzte Mal waren wir am 11. März bei Tümler“, bedauert der Vorsitzende die Zwangspause. Ab kommender Woche soll dann wieder das Haus Tümler als angestammte Vereinsgaststätte der Treffpunkt sein. Gesungen wird allerdings im Schichtbetrieb zu jeweils zwölf Sängern. Helmut Tegethoff: „Der Rest wartet dann draußen auf der Terrasse.“

„In memoriam“ des Vereinslokals stimmt Andreas Pauk als erstes Stück Peter Alexanders „Kleine Kneipe“ an. „Das war ja fast wie vor Corona“, ist der Chorleiter gar nicht so unzufrieden mit diesem Stadiongesang. Ein bisschen mehr die Handbremse lösen, das könnten die Herren hinter der Bande aber schon: „Gebt ruhig richtig Gas.“ Was allerdings, da hat Andreas Pauk vollstes Verständnis, ein wenig Überwindung kostet: „Durch die großen Abstände glaubst du, du singst hier alleine.“

Das Jahres-Konzert im Herbst hat der Verein schon im Frühjahr abgesagt. Wenn es wie geplant im kommenden Frühjahr stattfinden soll, dürfen die Sänger nicht mehr herumtrödeln. „Wir müssen jetzt ernsthaft proben, sonst wird das nix mehr“, zieht Helmut Teget­hoff die Stirn in leichte Falten. Das Thema des Konzerts steht: Schlagerparade. „In Anlehnung an die ZDF-Hitparade, die ja vor 50 Jahren das erste Mal auf Sendung ging“, erläutert der Vorsitzende.

Es lässt sich rein naturwissenschaftlich erklären, warum eine Gesangsprobe auf einer Stadiontribüne nicht das selbe ist wie im Saal der Vereinskneipe. „Der Schall kommt nicht mehr zurück“, schmunzelt Andreas Pauk. Und unter freiem Himmel verflüchtigt er sich verdammt schnell. So wie die Rufe des Trainers auf dem Platz nebenan. Sie sind kaum zu hören. Diese Einschränkungen sind für Helmut Tegethoff aber nicht so entscheidend. „Wichtig ist, dass es wieder losgeht.“

Während der Corona-Hochzeit, als an gemeinsames Singen nicht zu denken war, hat sich der harte Kern regelmäßig zum Quatschen am Computer getroffen. Aber das war auf Dauer kein echter Ersatz für die Live-Treffen. Mit der Folge, dass die Teilnehmer an den Video-Konferenzen immer weniger wurden. Dieses Phänomen gilt es, jetzt unbedingt zu verhindern. Und dafür ist der vierstimmige Stadiongesang für alle ein idealer Einstieg.