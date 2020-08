Wie Unternehmenssprecher Peter Lemm gegenüber unserer Zeitung am Freitag bestätigte, sind die Flaschen ausschließlich am 27. Mai sowie am 16. und 17. Juni am Krombacher-Standort in Steinfurt (Brauerei Rolinck) abgefüllt worden. Eine technische und bereits wieder behobene Störung habe zu den Problemen geführt.

Betroffen seien die Chargen MHD 27.05.21 L09 bis L21, MHD 16.06.2021 S07:44 bis S23:59, MHD 17.06.2021 S00:01 bis S00:51 und MHD 17.06.2021 S03:58 bis S10:47. Dabei handelt es sich um 0,33-Liter-Mehrweg-Glasflaschen, sogenannte Euro-2-Flaschen. Sie unterscheiden sich von den handelsüblichen 0,33-Flaschen, weil sie etwas kleiner und bauchiger sind.

Die Chargen seien in NRW, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Hessen, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz verkauft worden. Da eine Gesundheitsgefährdung nicht 100-prozentig ausgeschlossen werden kann, ruft Krombacher die Käufer dazu auf, die Produkte mit der beschriebenen Kennung bei ihren Händlern zurückzugeben. Selbstverständlich würden die Kosten für den Kauf des Produkts erstattet. Andere Chargen oder Produkte seien nicht betroffen.