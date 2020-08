Der Burgsteinfurter Einzelhandel verliert ein weiteres Traditionsgeschäft in der Innenstadt. Zum Jahresende wird das Kaufhaus Vorgerd nach über 67 Jahren am Standort Ecke Wilhelmsplatz/Steinstraße schließen. Das Geschäftsführer-ehe­paar Günther und Ulla Schwarte zieht sich aus Altersgründen zurück. Ein Nachfolger, der das Haus weiterführt, wurde bislang nicht gefunden. Bereits in der kommenden Woche beginnt der Räumungsverkauf.

„Wir haben den Entschluss Anfang des Jahres gefasst“, erklären Günther (66) und Ulla Schwarte (65), geb. Vorgerd, dass sie die Entscheidung wohlüberlegt haben. „Der Zeitpunkt war einfach gekommen, den Schritt jetzt zu machen“, erklären sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Wirtschaftlicher Druck oder oder die anhaltende Corona-Krise hätten keinen Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt. „Wir wollten selber bestimmen, wann wir aufhören und wie wir unser weiteres (Familien-)Leben mit Kindern und Enkelkindern gestalten“, fügen sie an.

Beide bedauern, dass es trotz intensiver Suche keinen Nachfolger gibt. Gespräche seien schon länger geführt aber wirkliche ernsthafte Interessenten nicht gefunden worden. Das Haus mit 700 Quadratmetern Verkaufs- und rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche auf drei Ebenen soll jetzt verpachtet oder verkauft werden. Das Obergeschoss könnte beispielsweise wieder zurückgebaut und für Wohnungen genutzt werden. Schwarte: „Da ist vieles vorstellbar.“ Auf jeden Fall sind die Mitarbeiter informiert – „und werden versorgt“, wie Schwarte anfügt. „Natürlich kümmern wir uns darum, wie es bei ihnen weitergeht.“

Der Standort hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Die Historie geht zurück bis ans Ende des 16. Jahrhunderts. Die Geschichtsschreiber berichten davon, dass dort schon eine Bäckerei, eine Brauerei und eine Herberge ansässig waren. Mit dem „Gasthof zur Post“ entwickelte sich der Platz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiter. Sogar ein Kinosaal war dort einmal untergebracht. 1951 haben August und Sophia Vorgerd das Hotel gekauft. Für deren Maßschneider- und Wäscheschneiderei war der Platz in Ochtrup zu klein geworden. Die gute Lage in Burgsteinfurt war der Grund, warum sie ihren Betrieb in die Kreisstadt umsiedeln wollten. Eröffnet wurde das Kaufhaus Vorgerd im Mai 1953. Die zweite und dritte Generation mit Franz und Irmgard Vorgerd beziehungsweise Günther und Ulla Schwarte haben das Haus ständig modernisiert, das Sortiment angepasst und weiter ausgebaut.

„Wir konnten immer wieder schnell auf Veränderung im Markt reagieren“, bezeichnet Günther Schwarte Flexibilität, Kundenorientierung und Service als die großen Pluspunkte, warum Vorgerd die teilweise einschneidenden Veränderungen im Einzelhandel, im Kaufverhalten und in den Kundenströmen immer wieder gemeistert und ihre Stammkundschaft gehalten hat. „Klar hat das Internet vieles verändert“, sagt Schwarte. „Aber, wer in der Lage ist, sich neuen Entwicklungen, schafft auch neue Chancen, zu bestehen.“ Schwarte ist überzeugt, dass der Bau des Baumgarten-Zentrums dem Einzelhandel in der Innenstadt schwer zugesetzt hat: „Das war für viele wie ein Todesstoß.“

„Natürlich hoffe ich, dass wir es schaffen, die Innenstadt neu zu beleben“, will Schwarte sich zumindest in der Kommunalpolitik und in der CDU noch nicht zur Ruhe setzen. Er will seine Erfahrungen einbringen, um dem Einzelhandel zu neuem Schwung zu verhelfen. Auch ihm ist bewusst: Die Aufgabe des Kaufhauses Vorgerd mit Herren- und Damenmode sowie dem Sportartikel-Angebot wird in Burgsteinfurt eine große Lücke reißen.