Akademie treibt die Mobilitätsoffensive an

Nach zehn Jahren, in denen sich die in Steinfurt gegründete Deutsche Gesellschaft für automobiles Kulturgut mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kultur-historischen Würdigung und Bedeutung automobiler Kulturgüter beschäftigt hat, richtet sich der Blick ihres Gründers Rolf Cosse jetzt verstärkt auch in die Zukunft. Die unter dem Dach der Gesellschaft angesiedelte Akademie für automobiles Kulturgut bietet ab April 2021 ein Studium zum „Betriebswirt für E-Mobilität“ an. „Damit“, so erläuterte Cosse am Dienstag in einem Pressegespräch beim BDK Briefdienst Krebs das Ziel, „wollen wir den Startschuss für eine erfolgreiche E-Mobilitätsoffensive geben.“ Steinfurt als Standort für diese Initiative sei ideal, dankte Cosse Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer für die Unterstützung, die Kreisstadt zu einem Zentrum für das automobile Kulturgut zu entwickeln. Der Briefdienst Krebs gebe bereits ein gutes Beispiel dafür, wie die Mobilitätswende funktionieren kann.

Mit dem deutschlandweit erstem Studienangebot dieser Art will die Akademie den grundlegenden Veränderungen in der Autobranche Rechnung tragen. „Der Technologiewandel bedeutet einen wahren Paradigmenwechsel aller Berufsbilder in der Branche“, ist Cosse überzeugt, dass CO-neutrale Antriebstechnologien die Mobilität weitreichend beeinflussen werden. Allein im Kreis Steinfurt seien von dieser Entwicklung 24 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Kfz-Handel, in der Instandhaltung und Reparatur betroffen. Cosse: „Die zukünftigen Umsätze werden über ein ganzes Autoleben digital und online vom Hersteller direkt abgewickelt. Ganze Berufsbilder werden verschwinden.“ Inspektionen würden zukünftig nach dem OTA-Prinzip (Over the air), ähnlich dem Software-Update beim Smartphone, durchgeführt. Befürchtet wird ein starker Abbau des Händler- und Servicenetzes und einen Stellenabbau von rund 10 000 Mitarbeitern.

Aus diesem Grund will die Akademie mittelständische Unternehmen, Institutionen und Kommunen begleiten, die richtigen Weichen für neue Mobilität mit den richtigen Fachleuten zu stellen. Das berufsbegleitende Studium soll die Absolventen qualifizieren, als kaufmännische Führungskräfte

Ab 3. Oktober wird eine Internetseite freigeschaltet, mit der die Akademie weitere Infos zu dem Studiengang geben will. Am gleichen Tag findet außerdem im Steinfurter PS-Werk, Ruhenhof 15, der „1. Steinfurter Bildungs- und Infotag Mobilität“ zu diesem Thema statt.