Bierbrauen mit in die Wiege gelegt

Er hätte in der 200-jährigen Geschichte der Brauerei Rolinck sicher einen bedeutenden Platz eingenommen Aber das Schicksal wollte es anders: Fritz Rolinck, Jahrgang 1936, lebt heute im Ruhestand als erfolgreicher Ex-Brauereibesitzer in der Südheide, im Städtchen Wittingen. 1947 schon hat er Burgsteinfurt verlassen, aber die Erinnerungen an seine Geburtsstadt bis heute bewahrt.

Das zeigt unter anderem eine Mail, die der Heimatverein Burgsteinfurt im März dieses Jahres in seinem elektronischen Postfach vorfand. Ein gewisser Fritz Rolinck – er nennt sich selber mit seinem Spitznamen „Pitt“ – bot dem Museum aus der „Erbmasse der Kirchstraße 2“ einen Grapen an. „Ein Teil, was hier rumsteht und niemanden interessiert – aus Bronze, drei Beine mit Henkel, zirka 2000 Gramm schwer und eben alt – aber ansehnlich!“, das stand in der Nachricht. Und dann noch ein Satz, der die Gedanken an Stemmert wachgerufen hatte: „In Erinnerung an meine Zeit dort an der Niedermühle, mit Müllermeister Röttgen und Schwimmen am Mühlrad in der Aa und sehr kalten Wintern.“

Natürlich hat das historische Küchengerät längst seinen Platz im Stadtmuseum gefunden und wird die dort ausgestellten Artefakte der Rolinck-Historie bereichern. Aus dem anfänglichen Angebotsschreiben ist allerdings längst ein ausgiebiger Austausch von Nachrichten geworden.

Der Grapen stammt aus der Erbmasse von Alex Rolinck sen. (1879-1949). 1969 wurde dessen Inventar an die Erben versteigert: Der Erbanteil von Fritz Rolinck betrug damals 1/30 des Ganzen, in Geldwert 8970 D-Mark. Aber für diesen „Wert“ hat er lauter Gegenstände bekommen: Bilder, Vasen, den Bronzetopf, ein Teekesselchen und andere Sachen. Jedes Teil war vorher von einem Gutachter bewertet worden, bis sich die Summe ergab.

Die Brüder Alex (1908-1991) und Fritz (1909-1941) waren vor dem Zweiten Weltkrieg die Inhaber der Rolinck-Brauerei an der Wettringer Straße. Fritz Rolinck schreibt dazu: „Als Erstgeborener von Fritz und „Lini“ Rolinck in der Wettringer Straße waren Sohn Alex (Vater von Dr. Alex + 2017) und als Zweitgeborener mein Vater Fritz (+ 1941) die Erben der Brauerei.“ Waren – denn dann schlug das Kriegsschicksal zu. Der Vater, dipolmierter Brauerei-Ingenieur, fiel im April 1941 als Soldat. Die Brauereihierarchie musste neu geordnet werden. Drittgeborener Bernhard Rolinck (+ 1967) übernahm die Stelle des gefallenen Vaters.

Mit dem weiteren Geschehen hadert Fritz Rolinck noch heute. Die Mutter Marlies, geb. Bange, war mit ihren Kindern Fritz, Marlies und Peter „raus aus dem Brauereigeschehen“. Ob es eine Rolle gespielt hat, dass die Mutter als Evangelische im streng katholischen Rolinck-Clan eine Ausnahme war, sei dahin gestellt. Der kleine Fritz hatte noch Glück, dass „Onkel Bernhard“ ihn später „mal an die Hand nahm“, „was für ihn auch nicht ganz einfach war“. Mit zwölf Jahren kam er dann ins Internat. Damit endet auch seine Burgsteinfurter Geschichte.

Wenn man die Brauereiphilosophie weiterspinnt, kann man orakeln, dass Fritz Rolinck, wäre der Vater nicht so früh gestorben, die Geschicke der Rolinck-Brauerei weitergeführt hätte. Denn auch dem Rolinck-Spross war das Bierbrauen in die Wiege gelegt worden. Nach der Internatszeit und Lern- und Wanderjahren hat er 1966 zunächst in der Wittinger Brauerei und später bei Betz in Celle als Braumeister gearbeitet.

Schließlich meldete sich im Alter von 60 Jahren der Unternehmergeist in Fritz Rolinck. Von 1995 bis 2015 hatte er in Wittingen/Lüben 20 Jahre seine eigene Brauerei („Lübener Tennenbräu“). Rolinck schreibt: „. . . und ich bin ganz stolz auf das Erreichte! . . . und das Bier schmeckt noch!“ Sein Elternhaus an der Ochtruper Straße hat Fritz Rolinck bis zum Tod seiner Mutter (1958) öfter besucht. Heute bedauert er, dass die Eigenständigkeit der Rolinck-Brauerei Geschichte ist.