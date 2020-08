„Da steckt eine Menge Arbeit drin.“ Bürgermeisterkandidat Frank Müller war voll des Lobes bei der Vorstellung des Wahlprogramms der SPD. Auf der Basis der kommunalpolitischen Arbeit von Partei und Fraktion und der Berücksichtigung zahlreicher Eingaben von Bürgern und gesellschaftlicher Gruppen hat die SPD Steinfurt aufgezeigt, wie sie die Geschicke der Stadt in Zukunft lenken will.

Viele Themen sind bereits in Vorbereitung und sollen in die Umsetzung gehen, schreiben die Sozialdemokraten in ihrem Bericht. Dabei würden der Stadtumbau, eine Initiative stadteigener Wohngesellschaften, Infrastruktur und Stadtentwicklung sowie das Quartier-, City- und Sanierungsmanagement breiten Raum einnehmen. Zudem spielten Gesundheit und Pflege, Klimaschutz und Mobilität, Bildung, Kinder und Jugend, sozialer Zusammenhalt, demografischer Wandel, Digitalisierung und neue Entwürfe in Wirtschaft und Arbeit eine große Rolle. Dazu wurde die Gleichung „Solidarität + Gemeinwohl = Lebensqualität für Steinfurt“ kreiert.

Mit dem Wahlprogramm besteht auf der SPD-Homepage das Angebot an die Bürger, weiterhin Anregungen und Vorschläge zu machen. Sie sollen in einer „Ideenwerkstatt“ gebündelt und bearbeitet werden. „Weil wir nicht alles besser wissen und auch nicht besser wissen wollen, binden wir ganz bewusst Interessierte ein, unsere Inhalte zu ergänzen und Impulse zu geben. Bürgerinnen und Bürger wollen pragmatische und zukunftsorientierte Lösungen. Wir sind der Dienstleister dafür“, so Alfred Voges. Und weiter: „Wir freuen uns angesichts der bisherigen guten Arbeit der SPD auf neue Herausforderungen mit einer neuen starken Fraktion.“ Der Öffentlichkeit will die SPD ihre Inhalte über „Dialogplattformen“ im Stadtgebiet vorstellen.