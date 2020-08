Die Mitgliederausstellung „Kunst in Öl, Acryl, Ton und Metall“ mit Werken von Gerhard Winkler, Martina Döring, Wolfgang Lübbers und Heyko Prass geht zu Ende, da kündigt der Kunstverein Steinfurt bereits eine weitere, außergewöhnliche Ausstellung an. Der Berliner Jens Hunger präsentiert ab 6. September (Sonntag) im Huck-Beifang-Haus in Burgsteinfurt Einblicke in eine scheinbar verworrene und bedrohliche Außenwelt.

Am Anfang von Hungers künstlerischen Auseinandersetzung standen Comics und Collagen. Seit einigen Jahren entstehen Ölgemälde auf Leinwand, Baumwolle und Papier. Dabei bedient sich Hunger einer surrealistischen Bildsprache. Eine Mischung aus fantastischen und realistischen Bildelementen verschmilzt zu einem eigenen Ausdruck. Dabei versucht er, das Unwirkliche und Traumhafte sowie die Tiefen des Unbewussten auszuloten und darzustellen, heißt es in der Ankündigung. Farben, Dynamik und Gefühle lassen sich in nahezu jedem seiner Ölbilder, Tusch- und Bleistiftzeichnungen finden. Der Betrachter entdeckt eine Vielzahl von Positionen, die auf ihn einwirken und die er für sich interpretieren kann. Es ist der Versuch, sowohl Wunderbares als auch Schreckhaftes in banale oder manchmal auch groteske Szenerien einzubetten. Teilweise eruptive, aber auch zurückhaltende Ausdrucksmittel wie zum Beispiel ein vitaler Farbauftrag oder eine vereinfachte Formgebung sind zu betrachten. Gegensätzlich dazu lassen sich immer wieder feinste, detailreiche ausformulierte Ereignislandschaften betrachten. Neben intensiven Ölbildern entstehen kontrastreiche Tusch- und Bleistiftzeichnungen auf Papier. Bisher waren die Arbeiten von Jens Hunger in Berlin, Wien, Köln, München, Hamburg, Düsseldorf, Aachen, Graz, Würzburg, Bochum, Kassel und Schwerin zu sehen.

Die Ausstellung ist vom 6. September bis 4. Oktober samstags und sonntags von jeweils 11 bis 17 Uhr im Huck-Beifang-Haus, Hahnenstraße 8, geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Corona-Pandemie lässt eine Vernissage nicht zu. Besucher müssen das Hygiene-Konzept beachten. Der Künstler ist am ersten Ausstellungstag in Steinfurt und freut sich, wenn er mit Kunstinteressierten Einzelgespräche führen kann.