„Es gibt Dinge, die kann man nicht verschieben – und dieser Tag gehört für mich dazu“, machte Superintendent Joachim Anicker zum Ende der Andacht in der Großen Kirche Burgsteinfurt deutlich. Mitte September wechseln die Verwaltungsmitarbeitenden des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, die noch im Kreiskirchenamt an der Bohlenstiege tätig sind, in ein neues Gebäude am Coesfelder Kreuz in Münster. Dort bilden sie eine gemeinsame Verwaltungseinheit mit den Kirchenkreisen Münster und Tecklenburg.

Es schwang also eine große Portion Wehmut mit, als sie am Freitag mit einer Feierstunde aus der Dienststätte verabschiedet wurden, in der sie teilweise seit Jahrzehnten tätig waren. Rund 48 Jahre war das frühere Internatsgebäude Sitz der kreiskirchlichen Verwaltung. „Das heißt aber nicht, dass es nicht auch in diesem Haus Veränderungen gab und gibt“, sagte Anicker und blickte zurück auf die Anfänge mit Schreibmaschinen, Rechenschiebern und Wählscheibentelefonen. Mit dem Wechsel nach Münster gehe an der Bohlenstiege 34 nun eine Ära zu Ende.

„Wenn man den gesamten Prozess betrachtet, hat es von der ersten Idee bis zur Umsetzung 14 Jahre gedauert“, so der Superintendent. Dabei sei er überzeugt, dass die Entscheidung für die Zusammenführung der Verwaltungen der drei Kirchenkreise im Münsterland richtig und notwendig sei, um handlungsfähig zu bleiben und zukunftsorientiert zu arbeiten.

Zugleich zeigte Anicker Verständnis für die Mitarbeitenden, für die das Verlassen des vertrauten Arbeitsortes auch viele Unwägbarkeiten und nicht zuletzt längere Dienstwege bedeute. Umso mehr sei er in den vergangenen Monaten beeindruckt gewesen von der „hervorragenden Arbeit“, die seine Mitarbeitenden schon seit der offiziellen Zusammenführung zum „Verband der Evangelischen Kirchenkreise Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg“ zu Beginn dieses Jahres geleistet hätten.

Auch Anickers Vorgänger, Kirchenrat i.R. Rolf Krebs, der den Kirchenkreis von 1996 bis 2004 als Superintendent geleitet hatte, blickte in seiner Ansprache auf die Herausforderungen, welche die kirchliche Verwaltung mit Blick auf die Zukunft zu bewältigen habe. Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung „alternativlos, zukunftsorientiert und richtungsweisend“. Im Anschluss an die Andacht ließen die Kollegen den Tag im Kreiskirchenamt mit einem Grillfest unter Corona-Bedingungen ausklingen.