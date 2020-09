Steinfurt -

Von Ralph Schippers, Ralph Schippers

Unter zumindest einem Teil der Honorarkräfte der Musikschule herrscht Unruhe: Acht von ihnen haben Ende Juni einen Brief an Leiterin Dr. Barbara Herrmann und den Abteilungsleiter Schule und Unterricht, Oliver Brenn, geschrieben. In dem Schreiben verleihen sie ihrer „Irritation, Sorge und Angst“ darüber Ausdruck, dass ihnen im April mitgeteilt worden ist, dass ihre Verträge zu Ende August gekündigt werden.