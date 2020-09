Mehr Teilhabe und Einfluss

Steinfurt -

Nach den Kommunalwahlen am 13. September geht nicht nur die sechsjährige Amtszeit des Stadtrates, sondern auch die des Beirates für Menschen mit Behinderungen zu Ende. Seit Anfang 2001 besteht dieses Gremium in Steinfurt. Ziel war und ist es weiterhin, Menschen mit Behinderungen, deren Angehörigen sowie der in der Kreisstadt vertretenen Behindertenorganisationen mehr Teilhabe und eine Stimme bei der Lösung kommunaler Aufgaben zu verschaffen. Es werden neue Mitwirkende gesucht.