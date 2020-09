Alte Hotelpläne bekommen neue Aktualität

Das Gastronomen-Ehepaar ist überzeugt, dass durch die Reha-Klinik, die in erster Linie Patienten des Marienhospitals zur Nachbetreuung aufnehmen soll, und auch das Pflegeheim für ältere Menschen Potenzial für ein Hotel bieten. „Das wurde mir auch in ersten Gesprächen mit der Politik, der Verwaltung und den Investoren bestätigt“, erläuterte Christoph Kötters. Darum will er jetzt seine Bauvoranfrage erneut auf den Weg bringen.

Vor 15 Jahren hatte er die Idee ruhen lassen, weil sich schwer abschätzen ließ, welche Entwicklung das Krankenhaus nehmen würde. „Die Situation stellt sich heute sehr viel besser dar“, ist Kötters überzeugt.

Die alten Pläne sehen ein 24-Zimmer-Hotel vor. Dabei sollten auf dem bestehenden Gebäudekomplex die Hotel-Geschosse draufgesattelt werden. So könnte das Café im Erdgeschoss weiter bestehen. Für Christiane und Christoph Kötters ein wichtiges Argument, sehen sie sich mit ihrem gastronomischen Angebot doch verkehrsgünstig auf der Achse zwischen Gesundheitscampus und Borghorster Innenstadt.

Planerisch ist für das Millionenprojekt auf dem 25 000-Quadratmeter-Areal alles im grünen Bereich. Der Planungsausschuss hat in seiner letzten Sitzung die Veränderungssperre für das Gelände aufgehoben. Die war zuvor erlassen worden, um jederzeit Pläne zu verhindern, die nicht im Einklang mit den städtischen Vorstellungen waren. Die Verwaltung geht davon aus, dass in einem halben Jahr das Planungsrecht geschaffen ist und dann der Investor, das ist die IGP-Gruppe mit Hauptsitz in Berlin, endlich loslegen kann.