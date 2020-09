Service wird bei „Panther Moden“ groß geschrieben. „Aber heute Morgen waren zwei Kunden hier, die wollten Winterpullover umtauschen, da haben wir nicht mitgespielt“, erzählt Siegmund Stängel. Die Oberteile müssen schon im letzten Jahr über die mobile Ladentheke gegangen sein. „Winterware haben wir nämlich heute zum ersten Mal wieder dabei“, erzählt der 71-Jährige.

Für warme Damenbekleidung ist heute definitiv das falsche Wetter. 20 Grad und Sonne satt. Dafür ist das Interesse an den femininen Schlafanzügen größer. „Was kostet der denn hier?“, fragt eine ältere Kundin, die sich für das fliederfarbene Modell mit dem großen Blumenmuster interessiert. „Zehn Euro“, antwortet Maria Stängel. Die Ehefrau ist die Chefverkäuferin hier am Stand. Und das seit 36 Jahren.

So lange sind die beiden auf den Krammärkten in Steinfurt schon dabei. Anfangs auch noch in Borghorst. Da saßen sie bei schlechtem Wetter im Warmen bei Fronings im Café, die Kunden bedienten sich draußen am Stand selbst und kamen zum Bezahlen herein. „Seit damals hat sich viel geändert“, blickt Siegmund Stängel wehmütig zurück. Die Umsätze sind im Vergleich zu früher stark in den Keller gegangen. Für Ehefrau Maria hat das ganz viel mit der gewonnenen Mobilität der Menschen zu tun. „Heute kommen sie mit dem Auto überall hin. Früher waren sie froh, wenn sie auf den Märkten kaufen konnten.“

Ihr wurde das Herumreisen quasi mit der Muttermilch eingeflößt. „Ihr Vater hat schon Textilien an Bauern verkauft. Da ist sie als Kind auf dem Motorrad mitgefahren“, lacht ihr Mann. Er selbst ist an den Marktstand gekommen, weil er damals arbeitslos geworden ist. „Da mussten wir uns was überlegen.“ Erst war es Kinderkleidung, die beide zu Hause selbst zusammengenäht haben. „Das war irgendwann tot“, so Stängel. Dreimal haben sie es mit Oberbekleidung für Herren versucht. Auch das lief nicht. Siegmund Stängels Schluss: „Männer brauchen einfach nix.“ Damals wären es die Frauen gewesen, die ihren Göttergatten ein Hemd oder eine Hose vom Markt mitgebracht hätten.

Warum Frauen in Zeiten von Zalando und Amazon bei Panther Moden kaufen? „Wir machen unser Geschäft über den Preis“, erläutert der Inhaber. „Gute Qualität zu annehmbaren Preisen.“ Die Oberbekleidung beziehen die Stängels aus dem Großhandel, wie sie sagen.

Warum sie beide sich immer noch im Rentenalter morgens früh den Wecker stellen, um dann um sieben in Ahaus, Epe, Ochtrup oder Steinfurt auf Kram- und Wochenmärkten zu stehen? Siegmund Stängel muss nicht lange überlegen: „Weil es immer noch Spaß macht.“ Trotzdem konnten sie der Corona-Zeit auch etwas Gutes abgewinnen: „Da waren wir acht Wochen an einem Stück mal zu Hause. Das war auch mal sehr schön.“ Geärgert hat sich das Ehepaar schon um die in ihren Augen Ungleichbehandlung während des Lockdowns: „Wir mit unseren Textilien durften nicht auf die Märkte, gleichzeitig konnten Aldi & Co. nebenbei Klamotten verkaufen. Das verstehe, wer will.“

Dass die Stängels immer wieder nach Burgsteinfurt kommen, hat einen guten Grund. „Wir haben hier im Laufe der Jahre viel Stammkundschaft gewonnen.“ Und die will nicht nur kaufen, viele kommt auch gerne auf ein Schwätzchen vorbei. Maria Stängel: „Wenn Du das nicht willst, dann bist Du garantiert verkehrt auf dem Markt.“