Haus Tümler schließt 2021 nach über 200 Jahren

Borghorst -

Schon die Stiftsdamen am Kirchplatz bezogen von der Adresse ihr Bier. Räuberhauptmann Feldlaum war zwischen 1816 und 1820 nach dem Hochamt Stammgast, um an der Emsdettener Straße sein sonntägliches Frühschoppenschnäpschen zu trinken. Seit jeher war das Haus Tümler erste Adresse in der Borghorster Gaststätten-Landschaft. Am 31. Dezember 2021, also in gut 15 Monaten, schließt der Traditionsbetrieb für immer und macht Platz für ein Mehrfamilienhaus.