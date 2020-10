Burgsteinfurt -

Von Dirk Drunkenmölle

Knöpfe, Kabel, Schalter, Stecker und allerlei mysteriöse Instrumente mit rätselhaften Anzeigern in hölzernen Kisten. Das, was Uvo Hölscher da auf rund 80 Regalmetern in einem Kellerraum des Arnoldinums von der Decke bis zum Boden verstaut hat, hätte bestimmt als Fundus ausgereicht, die viel gerühmte Fernsehserie über das Leben und Arbeiten in der Berliner Charité mit original Medizintechnik aus der Gründerzeit auszustatten.