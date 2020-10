Auf Einladung der Ökumenischen Eine-Welt-Gruppe kommt Agnes Diekmann vom Verein „Urgewald“ am morgigen Donnerstag (22. Oktober) nach Burgsteinfurt. Diekmann setzt sich ab 19.30 Uhr im Nepomuk-Forum, Friedhof 6, kritisch damit auseinander, wie Banken ihr Geld regional und überregional anlegen.

Zum Hintergrund heißt es in der Ankündigung: „Während die Welt im Bann der Pandemie steht, schreitet der Klimawandel ungebremst voran. Gleichzeitig gibt es einen immer hemmungsloseren weltweiten Rüstungswettlauf. Die Klimakrise verstärkt Verteilungskämpfe und die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern der Krise. Fast alle deutschen Banken beteiligen sich an diesem Wahnsinn, denn sie finanzieren Rüstungsunternehmen und die Kohleindustrie.“

„Was ist zu tun?“ Diese Frage will Diekmann in ihrem Vortrag beantworten. Sie sagt: „Mit der Kampagne ,Banks against Future‘ ermutigen wir Bankkunden, ihre Geschäfte mit neuen Augen zu sehen und selbst aktiv zu werden, für klare Regeln bei Geldgeschäften einzutreten und ihre Bank in die Verantwortung zu nehmen.“

Viele internationale Banken hätten bereits angekündigt, aus der Finanzierung der Kohleindustrie auszusteigen. „Urgewald“ bedauert, dass große deutsche Institute nicht dazu zählen. Auch beim Ausschluss von Rüstungskonzernen herrsche dort Stillstand.

Die Kampagne des Vereins konzentriere sich auf die Deutsche Bank, die Sparkassen-Gruppe (mit ihren Landesbanken) und die Commerzbank, weil sie die größten und kundenstärksten deutschen Finanzinstitute sind. Gefordert wird, dass sie ihre Geschäfte am Pariser Klimaziel ausrichten und Konzerne, die Waffen in Kriegsgebiete liefern, den Geldhahn zudrehen.

Da aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen nur eine begrenzte Teilnehmerzahl erlaubt ist, wird um Anmeldung unter Mobil-Telefon 01 57/33 98 27 94 oder per E-Mail an eine-welt-steinfurt@web.de gebeten.