Beratungen wieder im direkten Kontakt

Die Suchtberatung des Caritasverbandes Steinfurt war während der strengen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sowohl in den eigenen Räumlichkeiten in Borghorst und Ochtrup für medizinische Notfälle als auch telefonisch und per E-Mail im Home-Office erreichbar. Gruppenveranstaltungen wie etwa die Ambulante Rehabilitation und offene Treffs wie das Montagscafé mussten jedoch vollständig ausgesetzt werden.

„Bei der Telefonberatung gehen einerseits manche Zwischentöne verloren, was den Kontakt erschweren kann“, erklärt Suchtberater Ewald Brinker seine Erfahrungen. „Andererseits gab es Klienten, mit denen manche Telefongespräche sogar konzentrierter waren als Präsenzberatungen, da sie visuell weniger abgelenkt waren.“

Solche intensiven Kontakte bestätigt auch Suchtberaterin Anne Füchter. „Allerdings braucht es für eine telefonische Beratung eine gute Vertrauensbasis, die bereits vorher grundgelegt sein muss“, so Füchter. Das Vertrauen sei jedoch im direkten Präsenzkontakt leichter zu vermitteln.

Medizinisch notwendige Krisengespräche durften aber auch unter den Corona-Kontakt-Einschränkungen vor Ort durchgeführt werden. Klient und Berater waren dabei in einem Raum durch angemessenen Abstand und eine Plexiglasscheibe vor einer Ansteckung geschützt. Besonders viele Notfälle wurden allerdings von den Suchtberatern in dieser Zeit nicht registriert. Nach Einschätzung von Ewald Brinker könnte eine solche „Krisen-Welle“ bei den Suchtkranken aber noch ausstehen, „da sich unsere Klienten ja auch in ihre Häuslichkeit zurückziehen mussten.“ Für die Suchtkranken sei ein solcher Rückzug nicht günstig, da die Suchtgefahr in der Isolation wieder aufflammen könnte.

Nun werden sowohl die Präsenzberatungen als auch einzelne Gruppenangebote wieder – unter gewissen Schutzauflagen – durchgeführt. „Die ersten Face-to-face-Beratungen und Gruppensitzungen waren bereits für viele erleichternd“, hat Suchtberaterin Kim Suer festgestellt. „Unsere Beziehungsarbeit braucht auf Dauer nun mal den realen Austausch.“ Auch der Kontakt zum Therapiebegleithund Monty habe vielen Betroffenen gefehlt.

Die Sucht- und Drogenberatung des Caritasverbandes Steinfurt ist an ihrem Hauptsitz in Steinfurt-Borghorst, Emsdettener Straße 22, Telefon 0 25 51/7 0610, montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Eine offene Beratungsstunde ohne Termin wird montags von 11.30 bis 12.30 Uhr angeboten. In Ochtrup, Parkstraße 8, Telefon 0 25 53/93 50 15, sind die Caritas-Mitarbeiter montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr erreichbar. Die Angebote der Beratungsstelle sind kostenlos. Die Anonymität bleibt gewahrt.