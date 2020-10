„Ich glaube.“ Diese Worte werden manchem Christen vielleicht noch relativ locker über die Lippen gehen. Aber wenn es darum geht, einmal etwas mehr über seinen Glauben zu sagen, herrscht nicht selten eine merkwürdige Einsilbigkeit. Der Evanglische Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken hat deshalb Prof. Dr. Okko Herlyn eingeladen, der am Dienstag (27. Oktober) von 19 bis 21 Uhr in der Großen Kirche zu Gast ist. In seinem Vortrag „Ich glaube . . . ja, was eigentlich? Christsein in einer veränderten Welt“ will der Referent in allgemeinverständlicher Form an die grundlegenden Erkenntnisse der Reformation erinnern und mit Blick auf ihre gegenwärtige Bedeutung auslegen. Dabei soll deutlich werden, dass die traditionellen Glaubensinhalte nicht für nostalgisches Erinnern taugen, sondern ein überaus aktueller Impuls bleiben, mit dem sich der christliche Glaube immer noch couragiert in die Probleme einer veränderten Welt einzumischen hat.

Prof. Dr. Okko Herlyn war lange Jahre Pfarrer in Duisburg, später Professor für Ethik, Anthropologie und Theologie an der Evangelischen Hochschule in Bochum und Privatdozent für Praktische Theologie an der dortigen Ruhr-Universität. Zahlreiche Veröffentlichungen haben in den letzten Jahren ein breites Publikum erreicht, vor allem sein Bestseller „Was ist eigentlich evangelisch?“. Okko Herlyn ist zudem vielfach als Kabarettist, Liedermacher und literarischer Kleinkünstler unterwegs. Für seine Texte und Lieder wurde er verschiedentlich ausgezeichnet.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird aus aktuellem Anlass jedoch ausdrücklich erwünscht, da die gebotenen Abstandsregelungen nur geringe Platzkapazitäten ermöglichen. Anmeldungen werden von Dr. Esther Brünenberg-Bußwolder, E-Mail esther.brunenberg@ekvw.de, Mobil-Telefon 01 75/2 18 06 81, entgegengenommen.