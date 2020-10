Täglicher Austausch mit dem Kreis

Während rundherum immer mehr Regionen zu Hotspots erklärt werden, ist die Lage im Kreis Steinfurt (noch) vergleichsweise stabil. Wie eine Insel sticht das Grau aus dem bedrohlich orange und rot markierten Umland auf der Deutschlandkarte für die bestätigten Covid-19-Neuinfektionen hervor. Noch beträgt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz 32. Bei 35 werden die Schutzmaßnahmen verschärft. Übersteigt der Wert die Zahl 50, gilt der Kreis als Risikogebiet. Am Donnerstag haben sich laut Kreisgesundheitsamt 244 Infizierte in Isolierung befunden. Tendenz weiter steigend. Wie das UKM Marienhospital in Steinfurt auf die aktuelle Entwicklung reagiert, darüber hat unser Redaktionsmitglied Dirk Drunkenmölle mit Katharina Krüger, Online- und Multimedia-Redakteurin in der Unternehmenskommunikation des örtlichen Krankenhauses gesprochen.

Wie bereitet sich das Marienhospital auf eine möglicherweise zweite Corona-Welle vor?

Kröger: Das Marienhospital beobachtet die Zahl von Corona-Fällen in der Region genau und ist sich der Gefahr steigender Covid-19-Patientenzahlen bewusst. Wir stehen täglich im Austausch mit dem Krisenstab des Kreises Steinfurt, um auf aktuelle Entwicklungen dynamisch reagieren zu können. Sobald es für unser Haus Handlungsbedarf gibt, können wir mit Hilfe des krankenhauseigenen Krisenstabs kurzfristig Maßnahmen umsetzen. Derzeit ist die Einberufung des Krisenstabs noch nicht erforderlich. Generell schützen wir unsere Patienten und Mitarbeitenden seit Beginn der Pandemie vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Aktuelle Vorgaben des RKI werden umgesetzt. Dazu gehört auch, dass im gesamten Krankenhaus sämtliche Mitarbeitenden auch in den patientenfernen Bereichen seit März ständig mit Mund-Nasen-Bedeckung arbeiten. Ebenso bedeutet dies die Umsetzung der nach wie vor geltenden Einschränkungen bei den Besuchszeiten und -häufigkeiten im Krankenhaus.

Vor dem Krankenhaus wurde ein Container aufgestellt. Was passiert dort?

Krüger: Seit Anfang Oktober werden dort alle stationär aufgenommenen Patienten des MHS auf Sars-Cov2 getestet – sofern sie bei der Aufnahme keinen aktuellen negativen Test vorlegen können. Damit wird eine Vorgabe der Bezirksregierung Münster umgesetzt. Der Container ist ausschließlich für unsere Patienten gedacht und wird vom UKM MHS betrieben.

Wie reagieren die Patienten auf dieses Verfahren?

Krüger: Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Die Patienten halten es für sinnvoll. Sie haben so auch ein besseres Gefühl zur eigenen Sicherheit und Verantwortung anderen gegenüber.

Ist der Container immer besetzt, auch am Wochenende?

Krüger: Der Container ist werktags besetzt, denn an den Wochenenden haben wir keine geplanten stationären Aufnahmen. Abstriche erfolgen nur nach einem durch das UKM koordinierten Termin für unsere Patienten.

Wie viele Menschen sind dort bereits getestet worden?

Krüger: Alle, die seit Anfang Oktober planmäßig aufgenommen wurden, sofern sie, wie gesagt, keinen negativen Corona-Test vorgelegt haben.

Waren Tests positiv?

Krüger: Covid-19 ist eine Infektionskrankheit, die wir dem Gesundheitsamt des Kreises melden. In Absprache mit ihm werden keine eigenen Covid-19-Fallzahlen aus den einzelnen Krankenhäusern im Kreis veröffentlicht.

Wie verfährt das Krankenhaus mit Patienten, die nachweislich infiziert sind?

Krüger: Sofern ein Patient vor der Aufnahme positiv getestet wird und es sich nicht um einen Notfall handelt, wird die Behandlung verschoben, bis der Patient ein negatives Testergebnis vorlegen kann.

Wie geht man mit Notfall-Patienten um?

Krüger: Notfallpatienten werden bei uns selbstverständlich immer behandelt, allerdings isoliert. Entsprechend arbeiten unsere Mitarbeitenden in der Zentralen Notaufnahme unter höheren Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel grundsätzlich unter FFP2-Schutz und mit Schutzbrille.