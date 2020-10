Immer auch eine Geheimnisträgerin

Als sie 1977 das Geschäft übernahm, war Marita Feld, damals gerade mal 21 Jahre jung, als neue Chefin sogleich voll gefordert. Die Situation war alles andere als einfach: Der ältere Bruder, der den Friseurbetrieb an der Gantenstraße erst zwei Jahre zuvor vom Vater übernommen hatte, war bei einem Unfall tödlich verunglückt. Die ganze Belegschaft war ob dieses unerwarteten Tods des Inhabers geschockt. Und zu allem Überfluss lief auch noch eine Baumaßnahme: Die Erweiterung des Ladens, von der gerade der Rohbau stand. „Ich war damals zwar noch unerfahren, aber voller Tatkraft und Optimismus, damit ist es gegangen“, blickt die heute 64-Jährige auf die Anfänge ihrer Friseurzeit in leitender Funktion zurück.

Gut 43 Jahre später nun endet die Ära des Friseurgeschäfts Feld in Borghorst. „Ich werde den Betrieb zum Ende des Jahres schließen“, kündigt Marita Feld an. Der Ruhestand ruft, im kommenden Jahr wird die Friseurmeisterin 65 Jahre alt. Als Rentnerin wird sie mehr Zeit haben, für ihren Mann, für die Pflege der Mutter, aber auch für ihre drei Enkelkinder.

Die Geschichte des Salons geht bis 1950 zurück. In der Nachkriegszeit gründete ihr Vater Bernhard Kippelt den Betrieb. Der war zu Beginn in einem Raum eines Konsum-Geschäfts weiter unten auf der Gantenstraße untergebracht. Kurze Zeit später erwarb der Vater an der Ecke zur Ringstraße eine eigene Immobilie – als Wohnhaus, aber auch als Sitz für das Geschäft. 1975 übernahm der Bruder. Damals ahnte noch niemand, dass es nur für eine kurze Zeit sein würde.

Als Marita Feld, geb. Kippelt zwei Jahre später in seine Fußstapfen trat, war sie zwar erst 21, aber schon sieben Jahre im Beruf. „Ich habe mit 14 meine Lehre zur Friseurin begonnen“, sagt die Geschäftsfrau. 1979 folgte die Meisterschule. „Vier Monate war ich seinerzeit in Oldenburg, dann hatte ich den Meisterbrief in der Hand“, blickt die 64-Jährige nicht ohne Stolz zurück.

In der Folgezeit startete sie nicht nur beruflich durch, sondern auch familiär: Zwei Kinder wurden geboren. Beide wuchsen mit dem Friseurladen auf, wählten später jedoch andere Berufe. Marita Feld bedauert es ein wenig, dass sie Geschäftstradition jetzt nach 70 Jahren endet. Aber sie kann ihre Kinder auch verstehen. „Damals war es klar, dass ich das Geschäft übernehmen werde“, sagt sie nachdenklich. „Aber in der heutigen Situation würde ich es wohl nicht noch einmal tun.“

Der Sprung in die Selbstständigkeit müsse gut überlegt sein: Der Zeiteinsatz ist hoch, die Verantwortung groß. Indes: Spaß gemacht habe ihr der Beruf der Friseurin in all den Jahren immer. Der beschränke sich keineswegs nur auf die rein handwerkliche Tätigkeit. „Man ist stets auch so etwas wie eine Psychologin“, sagt sie. So manche Geheimnisse habe ihr vor allem die weibliche Kundschaft anvertraut. „Wenn die Männer, die zu uns gekommen sind, gewusst hätten, was ihre Frauen uns so alles über sie erzählt haben“, lacht sie.

Mit „uns“ meint die 64-Jährige die Belegschaft, die in Hochzeiten in den 1980er-Jahren – auch dank vieler Azubis – schon mal knapp zweistellig war, zuletzt aber außer der Chefin selbst immer noch vier Mitarbeiterinnen umfasste. Alle vier, eine von ihnen ist auch schon über 40 Jahre dabei, die anderen weit über 20 Jahre, werden ihren Job nicht weiter ausüben.

Da es keinen Nachfolger gibt, wird der Friseurladen Anfang kommenden Jahres aus der Geschäftswelt verschwinden. Die Kundschaft, dem Betrieb vielfach ebenfalls seit Jahrzehnten treu, hat es mit Traurigkeit, aber auch viel Verständnis zur Kenntnis genommen.