Am frühen Sonntagabend gegen 19.20 Uhr ist die Polizei in Steinfurt zu einem Einsatz ausgerückt, der sich zu einer fast abenteuerlichen Suche nach einem Auto, einer Person und seinen Schuhen entwickelt hat. Am Ende gab es verschiedene Strafanzeigen gegen einen 31-jährigen Ochtruper - unter anderem wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie ohne Führerschein, außerdem wegen Kennzeichendiebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Aber von Anfang an. Wie die Polizei berichtet, war sie zunächst von einem Zeugen angerufen worden, dass der 31-Jährige betrunken und ohne Führerschein mit seinem silbernen Mercedes unterwegs sei. Die Beamten leiteten die Fahndung ein. Als sie die Appelchaussee in Borghorst in Richtung Wilmsberg befuhren, haben sie auf der Fahrbahn einen Schuh bemerkt. Darüber hinaus berichtete ein Verkehrsteilnehmer vor Ort, dass kurz zuvor ein Wagen in einen nahe gelegenen, extrem matschigen Wirtschaftsweg eingebogen sei. Die Beamten sind daraufhin weiter der Appelchaussee gefolgt. Der Gesuchte sei dann nach Hilfe rufend und ohne Schuhe aus dem Wald gekommen. Er habe einen stark verwirrten Eindruck gemacht. Der Rettungswagen wurde gerufen. Der Mann hatte offensichtlich Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Er habe weder gewusst, wo er war, noch wo sich sein Auto befinden könnte, schildert die Polizei den weiteren Verlauf des Einsatzes. Nachdem der zweite Schuh im Wald aufgelesen werden konnte, ging die Suche nach dem Mercedes weiter. Der Wagen steckte im Verlauf des Wirtschaftsweges im Schlamm fest. Weiterhin wurden unter anderem eine Schreckschusspistole und ein Säbel aufgefunden. Auch mögliche Spuren von Drogenkonsum hat die Polizisten gesichert. Damit nicht genug: Obendrein waren die Kennzeichen, die an dem Mercedes angebracht waren, als gestohlen gemeldet. Das Auto und die Gegenstände wurden sichergestellt. Bei dem 31-Jährigen wurden Blutproben entnommen. Und er wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an, schreibt die Polizei abschließend.