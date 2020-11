Heißer Glühwein, kleine Köstlichkeiten, bunte Lichter, Musik und natürlich der Nikolaus – auf all das müssen die Burgsteinfurter, und mit ihnen viele Besucher, in diesem Jahr verzichten. Die Werbegemeinschaft hat den Nikolausmarkt, der seine 47. Auflage gehabt hätte, am Montag abgesagt. Grund ist die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Beschränkungen des alltäglichen Zusammenlebens. „Wir haben uns lange die Option offengehalten, den Markt mit wie auch immer ausgearbeiteten Auflagen stattfinden zu lassen“, sagte der Vorsitzende Oliver Tieck gegenüber dieser Zeitung. Doch angesichts des nunmehr geltenden Teil-Lockdowns und der Unsicherheit, wie es danach weitergehen wird, habe man keine andere Wahl als die Absage der Traditionsveranstaltung gehabt. „Organisatorisch wie auch finanziell wäre das Wagnis, nun mit den Vorbereitungen zu starten, zu groß“, so Tieck.

Der Markt in der Burgsteinfurter Altstadt war für das zweite Adventswochenende (4. bis 6. Dezember) vorgesehen. Es ist die älteste Veranstaltung ihrer Art in der weiteren Umgebung. Mit der Absage einher geht auch der Verzicht der Einzelhändler auf einen verkaufsoffenen Sonntag. Nach der Rechtsprechung muss dieser in NRW immer mit einem entsprechenden Anlass verknüpft sein.