Gehört sein Angebot zur Gastronomie oder doch eher zu den Spiel- und Vergnügungsstätten? Auch wenn die Bestimmungen zum neuen Lockdown keine klare Aussage treffen, war es für Christian Spitthoff keine Frage, dass das „Login Logout“ im November für den Gästebetrieb schließt. Im Juli 2017 war der 37-jährige Borghorster in das Escape-Game-Geschäft eingestiegen, zunächst mit einem so genannten Escape-Room an der Münsterstraße.

Nachfrage wächst stetig

Seitdem ist nicht nur die Nachfrage nach dem Freizeit-Rätselspaß, bei dem man für eine Stunde in einem geschlossenen Raum in die Rolle eines Detektivs schlüpft, stetig gewachsen. Auch das Angebot hat Spitthoff zusammen mit seinen Mitstreitern Laura Hesemer und Cliff Odum stetig erweitert. Verbunden damit war ein Umzug an die Lechtestraße im November vergangenen Jahres. „Am neuen Standort haben wir einfach mehr Möglichkeiten“, sagt Spitthoff.

Etabliert sind neben einem weiteren Escape-Room inzwischen Outdoortouren und, ganz neu, die Logbox. Das mobile Escape-Game enthält sämtliches Equipment, um Zuhause Rätselspaß zu genießen. Zudem hält der „Login Logout“-Chef auch im Lockdown weiter die Outdoor-Citytouren bereit. Es handelt sich dabei um eine Art Geo-Caching mit einer Rätselgeschichte, die es in dem jeweiligen Ort zu lösen gilt. Gebucht werden können die Touren zurzeit neben den beiden Steinfurter Stadtteilen auch für Altenberge, Emsdetten und Horstmar-Leer. Rund drei Stunden sollten Teilnehmer dafür investieren.

Optimistisch - trotz Corona-Krise

Trotz Corona-Krise – Spitthoff blickt mit Optimismus in die Zukunft. Der Freizeitspaß Escape-Room sei mehr als ein Trend. An immer mehr Standorten in Deutschland – vor allem in größeren Städten, aber nicht nur dort – entstünden neue Angebote. Die momentane Krise stoppe die Aufwärtsentwicklung nur kurzfristig, ist Spitthoff überzeugt. „Wir haben zwar bildlich gesprochen ein blaues Auge erhalten, aber uns wird es auch 2021 weiter geben“, sagt er selbstbewusst.

Für die Zukunft hat der 37-jährige Borghorster ambitionierte Pläne: Es steht die Erweiterung um einen dritten Escape-Room an. „In unseren Köpfen existiert er schon, die Rätsel-Geschichte ist fertig“, berichtet er. Das Thema „Wunderhöhle“ wird sich um Geschichten aus „1000 und einer Nacht“ drehen. Zudem will der Jungunternehmer, der nach wie vor einen Zweitjob im Im- und Export hat, verstärkt in die Schulen gehen. Einen Klassenraum für einen Tag in einen Escape-Room verwandeln – an diesem Konzept arbeiten er und sein Team derzeit. „Das Lösen der Rätselaufgaben fördern Team- wie Konzentrationsfähigkeit und ist damit auch pädagogisch wertvoll“, ist Spitthoff überzeugt. Der Borghorster sucht derzeit noch nach öffentlichen Fördermöglichkeiten, die es erlauben, auch Kinder aus einkommensschwächeren Familien an dem Angebot teilhaben zu lassen.

Online-Angebot soll ausgebaut werden

Zugleich möchte der „Login Logout“-Betreiber sein Online-Angebot ausbauen. Mittels der Team-Software „Zoom“ gilt es dabei, einen virtuelle Person, einen Avatar, so zu steuern, dass er die gestellten Aufgaben im künstlichen Escape-Room lösen kann. Diese digitale Form des Escape Games komme vor allem in der jüngeren Generation sehr gut an, weiß Spitthoff.