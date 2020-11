„Im Frühjahr war das der reine Wahnsinn“, erinnert sich Alex Sommer an unfassbar lange Schlangen an den Ständen. Von so einem Andrang ist der Freiluft-Verkauf in Steinfurt im Augenblick natürlich weit entfernt. „Aber es wird schon wieder mehr“, bilanziert Harry ter Steege, der auf dem Burgsteinfurter Markt mit seinem Käse-Angebot zu den ganz alten Hasen zählt.