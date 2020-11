„Handeln der Bürgermeisterin ein Schlag ins Gesicht“

Steinfurt -

Das gibt es selten, dass ein Artikel auf der Jugendseite dieser Zeitung auch bei den Erwachsenen für mächtig Wirbel sorgt. Aber die am Freitag nachzulesenden Äußerungen der Bürgermeisterin rund um das Basketballfeld am Abenteuerspielplatz Münsterstiege/Sandweg haben in der Politik wie bei den Spielplatzfreunden für große Empörung gesorgt. Christian Franke als Sprecher der GAL und damaliger Mitinitiator für den Bau des Platzes spricht sogar von einem „Schlag ins Gesicht“ der Ehrenamtlichen, die damals rund 50 000 Euro für die Errichtung der Anlage eingeworben hätten.