Steinfurt -

Von Ralph Schippers

„Infektionsschutzgerechtes Lüften in Schulen und Sporthallen“ lautete das Thema am Mittwochabend im neugebildeten Bauausschuss. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung für die kommende Ratssitzung, es mögen 25 mobile Luftreinigungsgeräte beschafft werden, sorgte für großen Diskussionsbedarf. Am Ende entschied die Politik ganz anders: Keine (teuren) Luftreiniger, sondern weitere CO2-Ampeln sollen angeschafft werden.