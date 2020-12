Krisenstab zieht die Notbremse

Nun also doch: Angesichts der sich weiter zuspitzenden Corona-Lage vor Ort hat die katholische Pfarrei St. Nikomedes am Mittwoch alle Präsenzgottesdienste über Weihnachten abgesagt. Zuvor hatte sich die Krisenstab der Pfarrei in einer gemeinsamen Videokonferenz am Dienstagabend mit Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer und dem stellvertretenden Ordnungsamtsleiter Holger Brüggemann auf dieses Vorgehen verständigt. Die Entscheidung fußt auf dem deutlichen Anstieg der Covid-19-Infizierten in der Stadt. Allein im Laufe des Dienstags waren der Verwaltung 24 Neuinfizierte gemeldet worden – so viele wie noch nie in der Corona-Pandemie. Innerhalb einer Woche habe sich die Zahl der Infizierten verfünffacht, schilderte Brüggemann die aus seiner Sicht „sehr ernste Situation in Steinfurt“.

Der leitende Pfarrer von St. Nikomedes, Dr. Jochen Reidegeld, betonte, dass ihm der Verzicht auf Gottesdienste mit der Gemeinde schwerfalle, er die Entscheidung, keine öffentlichen Messen an Heiligabend und Weihnachten sowie am darauffolgenden Sonntag zu feiern, aber für die richtige in dieser sich dramatisierenden Lage halte: „Die aktuellen Zahlen zwingen uns schweren Her-zens zur Änderung unserer ursprünglichen Pläne“, erklärte Reidegeld. Dabei sei er sich bewusst, dass dies für nicht wenige Gläubige eine schmerzhafte Entscheidung sei. Jede Pfarrei müsse allerdings vor Ort die Situation bewerten – und dann für sich daraus Konsequenzen ziehen.

Alternativ zu den Präsenzgottesdiensten werden die Katholiken an den Feiertagen, wie schon an Ostern, die Gelegenheit haben, Streaming-Gottesdienste mitzufeiern. Die digitalen Ange-bote der Pfarrei würden ausgeweitet, so Reidegeld.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer zeigte sich erleichtert über die Absage der Präsenzgottesdienste, auch wenn sie gleichzeitig traurig darüber war: „Wir müssen in der jetzigen Situation alles, auch wenn es möglich ist, überdenken – und vermeiden, was zu vermeiden ist.“ Sorge habe ihr vor allem das Verhalten der Menschen vor und nach den Gottesdiensten auf dem Kirchplatz bereitet: „Zusammenkünfte wären dort sicher nicht leicht zu verhindern gewesen“, meinte die Verwaltungschefin.

Die Bürgermeisterin und der Pfarrer waren am Ende der Videokonferenz dankbar, dass die gute und enge Zusammenarbeit zwischen der politischen Kommune und der katholischen Pfarrei auch in dieser für die Stadt schwierigen Situation auf kurzem Weg funktioniere.

Die Vertreter von Kirchenvorstand und Pfarreirat hatten sich zuvor ebenfalls uneingeschränkt und nach Rücksprache mit weiteren Mitgliedern der Gremien für den Verzicht ausgesprochen.

Unter twitch.tv/stnikomedes werden an Heiligabend um 18 und um 22.30 Uhr, am ersten und zweiten Feiertag sowie am Sonntag (27. Dezember) um 10.30 Uhr die Messen live übertragen. Die St.-Nikomedes- und die St.-Johannes-Nepomuk-Kirche sowie der Pfarrgarten sind tags-über geöffnet. Während der Gottesdienstübertragungen bleiben die Türen geschlossen. Auf der Homepage der Kirchengemeinde ist zudem an Heiligabend ab dem Nachmittag eine Krippenfeier für Familien zum Anschauen oder zum Herunterladen abrufbar (unter „Angebote für Weihnachten/Advent“). Es wird ein Krippenspiel mit Playmobilfiguren dargestellt, teilt das Pfarrbüro St. Nikomedes mit.